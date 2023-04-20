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В Запорожской области задержали подозреваемого в изготовлении бомбы
В Запорожской области задержали подозреваемого в изготовлении бомбы - РИА Новости, 20.04.2023
В Запорожской области задержали подозреваемого в изготовлении бомбы
Житель Запорожской области заключен в СИЗО по подозрению в том, что год назад подыскал компоненты для самодельной бомбы для последующего нападения на блокпост... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:39
2023-04-20T11:39
2023-04-20T12:28
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Житель Запорожской области заключен в СИЗО по подозрению в том, что год назад подыскал компоненты для самодельной бомбы для последующего нападения на блокпост ВС РФ, сообщает региональное управление СК РФ в четверг.По данным следствия, в начале апреля 2022-го, подозреваемый, находясь в городе Токмак собрал компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства "с целью совершения террористического акта". Применить бомбу планировалось при нападении на блокпост Вооруженных сил РФ в Токмаке, однако этого так и не произошло. Кто именно должен был стать исполнителем атаки, не уточняется, но известно, что подозреваемый знал о предназначении будущей бомбы."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Токмака. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)… В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются иные лица, причастные к произошедшему", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230417/skhron-1865745341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Запорожской области задержали подозреваемого в изготовлении бомбы
В Запорожской области задержали подозреваемого в изготовлении взрывного устройства