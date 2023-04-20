https://ria.ru/20230420/vzryvchatka-1866562676.html

В Запорожской области задержали подозреваемого в изготовлении бомбы

В Запорожской области задержали подозреваемого в изготовлении бомбы - РИА Новости, 20.04.2023

В Запорожской области задержали подозреваемого в изготовлении бомбы

Житель Запорожской области заключен в СИЗО по подозрению в том, что год назад подыскал компоненты для самодельной бомбы для последующего нападения на блокпост... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:39

2023-04-20T11:39

2023-04-20T12:28

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_746:422:3463:1950_1920x0_80_0_0_96d1de1aa7f5f99a621260bab01a3d7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Житель Запорожской области заключен в СИЗО по подозрению в том, что год назад подыскал компоненты для самодельной бомбы для последующего нападения на блокпост ВС РФ, сообщает региональное управление СК РФ в четверг.По данным следствия, в начале апреля 2022-го, подозреваемый, находясь в городе Токмак собрал компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства "с целью совершения террористического акта". Применить бомбу планировалось при нападении на блокпост Вооруженных сил РФ в Токмаке, однако этого так и не произошло. Кто именно должен был стать исполнителем атаки, не уточняется, но известно, что подозреваемый знал о предназначении будущей бомбы."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Токмака. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)… В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются иные лица, причастные к произошедшему", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230417/skhron-1865745341.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), россия