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Руденя: Тверская область увеличит выплаты на догазификацию участникам СВО - РИА Новости, 20.04.2023
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Тверская область
 
17:33 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/vyplaty-1866699553.html
Руденя: Тверская область увеличит выплаты на догазификацию участникам СВО
Руденя: Тверская область увеличит выплаты на догазификацию участникам СВО - РИА Новости, 20.04.2023
Руденя: Тверская область увеличит выплаты на догазификацию участникам СВО
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу увеличить размер поддержки участников специальной военной операции и разработать для этой категории... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:33
2023-04-20T17:33
тверская область
тверская область
игорь руденя
жилье
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ТВЕРЬ, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу увеличить размер поддержки участников специальной военной операции и разработать для этой категории граждан отдельный проект по догазификации домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства.Об этом Руденя заявил на совещании по газификации Тверской области, которое прошло в четверг в городе Красный Холм.Как отметил глава региона, для участников СВО должна быть создана удобная и гибкая система, чтобы подключение домов к газу проводилось в кратчайшие сроки.На сегодняшний день в Тверской области заключено 10333 договоров с собственниками на осуществление мероприятий по догазификации. Исполнено до границ участков 7949 договоров, в том числе выполнено 2990 подключений к газовым сетям.Для снижения финансовой нагрузки при проводке газовых сетей по участку и внутри дома для ряда категорий жителей действуют региональные меры поддержки.Среди льготных категорий – инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; ветераны боевых действий, включая участников специальной военной операции; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом. Размер субсидий для данных жителей составляет до 100 тысяч рублей. По решению главы региона, многодетные семьи региона могут получить финансовую помощь в размере до 300 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230418/gazoprovod-1866088378.html
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тверская область, игорь руденя, жилье
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Жилье

Руденя: Тверская область увеличит выплаты на догазификацию участникам СВО

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании по газификации Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании по газификации Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании по газификации Тверской области
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ТВЕРЬ, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу увеличить размер поддержки участников специальной военной операции и разработать для этой категории граждан отдельный проект по догазификации домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом Руденя заявил на совещании по газификации Тверской области, которое прошло в четверг в городе Красный Холм.
Как отметил глава региона, для участников СВО должна быть создана удобная и гибкая система, чтобы подключение домов к газу проводилось в кратчайшие сроки.
На сегодняшний день в Тверской области заключено 10333 договоров с собственниками на осуществление мероприятий по догазификации. Исполнено до границ участков 7949 договоров, в том числе выполнено 2990 подключений к газовым сетям.
Для снижения финансовой нагрузки при проводке газовых сетей по участку и внутри дома для ряда категорий жителей действуют региональные меры поддержки.
Среди льготных категорий – инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; ветераны боевых действий, включая участников специальной военной операции; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом. Размер субсидий для данных жителей составляет до 100 тысяч рублей. По решению главы региона, многодетные семьи региона могут получить финансовую помощь в размере до 300 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе.
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Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЖилье
 
 
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