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На Кубани увеличили ежемесячную выплату Героям Советского Союза и России - РИА Новости, 20.04.2023
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Краснодарский край
 
17:17 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/vyplata-1866690061.html
На Кубани увеличили ежемесячную выплату Героям Советского Союза и России
На Кубани увеличили ежемесячную выплату Героям Советского Союза и России - РИА Новости, 20.04.2023
На Кубани увеличили ежемесячную выплату Героям Советского Союза и России
Размер ежемесячной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и их вдовам, проживающим на Кубани, увеличен до 50 тысяч рублей, сообщают в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:17
2023-04-20T17:17
краснодарский край
россия
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Размер ежемесячной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и их вдовам, проживающим на Кубани, увеличен до 50 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК). Уточняется, что депутаты кубанского парламента внесли изменения в статью 2 закона "О ежемесячной выплате Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы". "Для этих категорий граждан, проживающих на Кубани, был увеличен размер ежемесячной денежной выплаты с 30 тысяч до 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По словам Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в регионе проживают 49 человек, попадающих в данные категории. "Внесенный губернатором законопроект своевременен и обоснован. Всегда, когда приходила опасность, в России были люди, готовые встать на ее защиту. Их воинский путь был отмечен высокими государственными наградами. И повышение денежной выплаты будет нашим знаком признательности и уважения к людям, по праву удостоенным этих высоких званий", - прокомментировал принятый закон председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20230420/pensiya-1866653540.html
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россия, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Россия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани увеличили ежемесячную выплату Героям Советского Союза и России

На Кубани увеличили ежемесячную выплату Героям Советского Союза и России до 50 000 рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанкомат
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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Размер ежемесячной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и их вдовам, проживающим на Кубани, увеличен до 50 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).
Уточняется, что депутаты кубанского парламента внесли изменения в статью 2 закона "О ежемесячной выплате Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы".
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"Для этих категорий граждан, проживающих на Кубани, был увеличен размер ежемесячной денежной выплаты с 30 тысяч до 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По словам Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в регионе проживают 49 человек, попадающих в данные категории.
"Внесенный губернатором законопроект своевременен и обоснован. Всегда, когда приходила опасность, в России были люди, готовые встать на ее защиту. Их воинский путь был отмечен высокими государственными наградами. И повышение денежной выплаты будет нашим знаком признательности и уважения к людям, по праву удостоенным этих высоких званий", - прокомментировал принятый закон председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
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