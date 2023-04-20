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ВС России уничтожили более 15 солдат ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили более 15 солдат ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.04.2023

ВС России уничтожили более 15 солдат ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении свыше 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:30

2023-04-20T14:30

2023-04-20T14:32

специальная военная операция на украине

россия

сша

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении свыше 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы "Мста-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены свыше 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сша, ситуация в днр и лнр