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Украинский центр спецконтроля объяснил вспышку в небе над Киевской областью
Украинский центр спецконтроля объяснил вспышку в небе над Киевской областью - РИА Новости, 20.04.2023
Украинский центр спецконтроля объяснил вспышку в небе над Киевской областью
Накануне вечером в небе над Киевской областью зафиксировали высокоэнергетическое акустическое событие, сообщили в Главном центре специального контроля (ГЦСК)... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:54
2023-04-20T08:54
2023-04-20T11:11
киевская область
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Накануне вечером в небе над Киевской областью зафиксировали высокоэнергетическое акустическое событие, сообщили в Главном центре специального контроля (ГЦСК) при космическом агентстве Украины."Девятнадцатого апреля в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие вероятно связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", — говорится в публикации.Вечером 19 апреля жители украинской столицы наблюдали в небе яркую вспышку неизвестного происхождения. Местные СМИ писали о взрывах в небе и публиковали видео падения светящегося объекта. В Киеве и области объявили воздушную тревогу.Объяснения властей по поводу вспышки оказались противоречивыми и пока ничем не подтвердились. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждал, что это результат работы ПВО, но вскоре удалил сообщение. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал вспышку с падением на Землю космического спутника НАСА. Однако американское агентство опровергло его слова, заявив, что спутник под названием RHESSI остается на орбите.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киевская область, киев, украина, в мире
Киевская область, Киев, Украина, В мире
Украинский центр спецконтроля объяснил вспышку в небе над Киевской областью
Космическое агентство Украины объяснило вспышку над Киевом вхождением объекта в атмосферу
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Накануне вечером в небе над Киевской областью зафиксировали высокоэнергетическое акустическое событие, сообщили в Главном центре специального контроля (ГЦСК) при космическом агентстве Украины.
"Девятнадцатого апреля в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие вероятно связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", — говорится в публикации.
Вечером 19 апреля жители украинской столицы наблюдали в небе яркую вспышку неизвестного происхождения. Местные СМИ писали о взрывах в небе и публиковали видео падения светящегося объекта. В Киеве и области объявили воздушную тревогу.
Объяснения властей по поводу вспышки оказались противоречивыми и пока ничем не подтвердились. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
утверждал, что это результат работы ПВО, но вскоре удалил сообщение. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал вспышку с падением на Землю
космического спутника НАСА
. Однако американское агентство опровергло его слова, заявив, что спутник под названием RHESSI остается на орбите.
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы