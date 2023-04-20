https://ria.ru/20230420/vspyshka-1866517679.html

Украинский центр спецконтроля объяснил вспышку в небе над Киевской областью

Украинский центр спецконтроля объяснил вспышку в небе над Киевской областью - РИА Новости, 20.04.2023

Украинский центр спецконтроля объяснил вспышку в небе над Киевской областью

Накануне вечером в небе над Киевской областью зафиксировали высокоэнергетическое акустическое событие, сообщили в Главном центре специального контроля (ГЦСК)... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T08:54

2023-04-20T08:54

2023-04-20T11:11

киевская область

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866495385_114:0:1566:817_1920x0_80_0_0_aa68f48731eb614251599e08ab5fdf0a.png

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Накануне вечером в небе над Киевской областью зафиксировали высокоэнергетическое акустическое событие, сообщили в Главном центре специального контроля (ГЦСК) при космическом агентстве Украины."Девятнадцатого апреля в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие вероятно связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", — говорится в публикации.Вечером 19 апреля жители украинской столицы наблюдали в небе яркую вспышку неизвестного происхождения. Местные СМИ писали о взрывах в небе и публиковали видео падения светящегося объекта. В Киеве и области объявили воздушную тревогу.Объяснения властей по поводу вспышки оказались противоречивыми и пока ничем не подтвердились. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждал, что это результат работы ПВО, но вскоре удалил сообщение. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал вспышку с падением на Землю космического спутника НАСА. Однако американское агентство опровергло его слова, заявив, что спутник под названием RHESSI остается на орбите.

https://ria.ru/20230419/vzryvy-1866478383.html

киевская область

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киевская область, киев, украина, в мире