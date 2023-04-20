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Депутат рассказал о подготовке нового законопроекта об опасном вождении - РИА Новости, 20.04.2023
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11:27 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/vozhdenie-1866558257.html
Депутат рассказал о подготовке нового законопроекта об опасном вождении
Депутат рассказал о подготовке нового законопроекта об опасном вождении - РИА Новости, 20.04.2023
Депутат рассказал о подготовке нового законопроекта об опасном вождении
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил о подготовке нового законопроекта об опасном вождении. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:27
2023-04-20T11:27
общество
авто
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил о подготовке нового законопроекта об опасном вождении. Политик заявил, что по решению Совета Думы правительственный законопроект об установлении ответственности за опасное вождение, принятый Госдумой в первом чтении в 2017 году, рекомендован к отклонению во втором чтении, вместе с тем аналогичный законопроект ЛДПР тогда не был поддержан именно в пользу правительственного. "ЛДПР этой темой занимается больше 10 лет, наш новый законопроект подготовлен к внесению - и теперь, после отклонения правительственного "барьера", для этого вновь появляются чёткие правовые основания… Наш законопроект готов. Внесём в ближайшее время", - написал Нилов в своем телеграм-канале. Также он сообщил об основных аспектах инициативы ЛДПР, среди них: наличие умысла на агрессию у водителя; видеофиксация опасного вождения как доказательной базы для суда; привлечение к ответственности только на основании судебного решения; дифференцированный подход к наказанию - от штрафа к вилке "штраф или лишение прав" (в зависимости от склонности водителя к рецидиву такого поведения на дороге).
https://ria.ru/20230419/mercedes-1866437143.html
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общество, авто, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, россия
Общество, Авто, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ, Россия
Депутат рассказал о подготовке нового законопроекта об опасном вождении

Депутат Нилов сообщил о подготовке нового законопроекта об опасном вождении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль на третьем транспортном кольце в Москве
Автомобиль на третьем транспортном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль на третьем транспортном кольце в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил о подготовке нового законопроекта об опасном вождении.
Политик заявил, что по решению Совета Думы правительственный законопроект об установлении ответственности за опасное вождение, принятый Госдумой в первом чтении в 2017 году, рекомендован к отклонению во втором чтении, вместе с тем аналогичный законопроект ЛДПР тогда не был поддержан именно в пользу правительственного.
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"ЛДПР этой темой занимается больше 10 лет, наш новый законопроект подготовлен к внесению - и теперь, после отклонения правительственного "барьера", для этого вновь появляются чёткие правовые основания… Наш законопроект готов. Внесём в ближайшее время", - написал Нилов в своем телеграм-канале.
Также он сообщил об основных аспектах инициативы ЛДПР, среди них: наличие умысла на агрессию у водителя; видеофиксация опасного вождения как доказательной базы для суда; привлечение к ответственности только на основании судебного решения; дифференцированный подход к наказанию - от штрафа к вилке "штраф или лишение прав" (в зависимости от склонности водителя к рецидиву такого поведения на дороге).
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