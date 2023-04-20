https://ria.ru/20230420/vosstanovlenie-1866702165.html

Европейский банк пообещал Украине 1,5 миллиарда евро на восстановление

Европейский банк пообещал Украине 1,5 миллиарда евро на восстановление - РИА Новости, 20.04.2023

Европейский банк пообещал Украине 1,5 миллиарда евро на восстановление

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пообещал Украине в текущем году выделить 1,5 миллиарда евро на восстановление, заявил премьер-министр страны... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:42

2023-04-20T17:42

2023-04-20T17:42

специальная военная операция на украине

украина

денис шмыгаль

европейский банк реконструкции и развития

европейский (банк)

в мире

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пообещал Украине в текущем году выделить 1,5 миллиарда евро на восстановление, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "ЕБРР планирует в этом году сфокусироваться на таких направлениях работы в Украине, как поддержка государственного и частного сектора (в частности, поддержка малого и среднего бизнеса), финансирование проектов строительства дорог, сотрудничество с городами и общинами, а также поддержка энергетического сектора… Предварительно запланированный портфель поддержки банка на этот год составляет 1,5 миллиардов евро", - написал Шмыгаль. Он также поблагодарил за предоставленную ЕБРР помощь "для нужд Украины в эти сложные времена".

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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