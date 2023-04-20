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Европейский банк пообещал Украине 1,5 миллиарда евро на восстановление - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/vosstanovlenie-1866702165.html
Европейский банк пообещал Украине 1,5 миллиарда евро на восстановление
Европейский банк пообещал Украине 1,5 миллиарда евро на восстановление - РИА Новости, 20.04.2023
Европейский банк пообещал Украине 1,5 миллиарда евро на восстановление
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пообещал Украине в текущем году выделить 1,5 миллиарда евро на восстановление, заявил премьер-министр страны... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:42
2023-04-20T17:42
специальная военная операция на украине
украина
денис шмыгаль
европейский банк реконструкции и развития
европейский (банк)
в мире
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пообещал Украине в текущем году выделить 1,5 миллиарда евро на восстановление, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "ЕБРР планирует в этом году сфокусироваться на таких направлениях работы в Украине, как поддержка государственного и частного сектора (в частности, поддержка малого и среднего бизнеса), финансирование проектов строительства дорог, сотрудничество с городами и общинами, а также поддержка энергетического сектора… Предварительно запланированный портфель поддержки банка на этот год составляет 1,5 миллиардов евро", - написал Шмыгаль. Он также поблагодарил за предоставленную ЕБРР помощь "для нужд Украины в эти сложные времена".
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украина, денис шмыгаль, европейский банк реконструкции и развития, европейский (банк), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Шмыгаль, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский (банк), В мире
Европейский банк пообещал Украине 1,5 миллиарда евро на восстановление

Премьер Украины Шмыгаль: ЕБРР пообещал стране 1,5 миллиарда евро на восстановление

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского парламента Роберта Метсола
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского парламента Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского парламента Роберта Метсола. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пообещал Украине в текущем году выделить 1,5 миллиарда евро на восстановление, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"ЕБРР планирует в этом году сфокусироваться на таких направлениях работы в Украине, как поддержка государственного и частного сектора (в частности, поддержка малого и среднего бизнеса), финансирование проектов строительства дорог, сотрудничество с городами и общинами, а также поддержка энергетического сектора… Предварительно запланированный портфель поддержки банка на этот год составляет 1,5 миллиардов евро", - написал Шмыгаль.
Он также поблагодарил за предоставленную ЕБРР помощь "для нужд Украины в эти сложные времена".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДенис ШмыгальЕвропейский банк реконструкции и развитияЕвропейский (банк)В мире
 
 
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