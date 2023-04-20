https://ria.ru/20230420/volkswagen-1866499620.html
Кабмин одобрил продажу автозавода Volkswagen в Калуге
Кабмин одобрил продажу автозавода Volkswagen в Калуге - РИА Новости, 20.04.2023
Кабмин одобрил продажу автозавода Volkswagen в Калуге
Правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге, его купит дилер "Авилон", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомые с РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T02:59
2023-04-20T02:59
2023-04-20T03:02
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге, его купит дилер "Авилон", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомые с решением совещательного органа. Раннее в Volkswagen РИА Новости сообщали, что концерн находится в процессе подачи заявки на одобрение властями РФ продажи завода в Калуге российскому инвестору. "Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой... Актив будет продан автодилерскому холдингу "Авилон", - пишет газета со ссылкой на источники. Газета отмечает, что представитель "Авилона" переадресовал вопросы о возможной сделке в Volkswagen, где от комментариев отказались. Кроме того, не ответил на вопросы и представитель Минпромторга. "Авилон" также ведет переговоры с возможным производственным партнером в Калуге, китайским автоконцерном Chery, сообщил газете источник, знакомый с планами китайской компании. В середине марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требовал взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиардов рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Суд 3 апреля частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус". Volkswagen приостановил производство в России в марте 2022 года. В Калуге собирали такие машины автоконцерна, как Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.
https://ria.ru/20230419/mercedes-1866437143.html
https://ria.ru/20230417/avtomobili-1865720880.html
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экономика, авто, калуга, россия, нижегородская область, volkswagen group, авилон , фольксваген груп рус, volkswagen touareg, skoda octavia
Экономика, Авто, Калуга, Россия, Нижегородская область, Volkswagen Group, Авилон , Фольксваген Груп Рус, Volkswagen Touareg, Skoda Octavia
Кабмин одобрил продажу автозавода Volkswagen в Калуге
"Ведомости": правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге