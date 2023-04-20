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Первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая - РИА Новости, 20.04.2023
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11:11 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/vodovod-1866550667.html
Первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая
Первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая - РИА Новости, 20.04.2023
Первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая
Первую очередь водовода из реки Дон, который построен для водоснабжения ДНР, планируется запустить к 1 мая, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:11
2023-04-20T11:11
дон
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Первую очередь водовода из реки Дон, который построен для водоснабжения ДНР, планируется запустить к 1 мая, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. "Запланировано реализовать… к 1 мая 2023 года первый этап водовода из реки Дон к каналу Северский Донец - Донбасс протяженностью 194 километра и мощностью водозабора 288 тысяч кубических метров в сутки", - сказал Пушилин на совместном заседании коллегии Минстроя и президиума правкомиссии по региональному развитию.
https://ria.ru/20230313/voda-1857490382.html
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дон, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Дон, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая

Пушилин: первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПервая из насосных станций водовода "Ростов-на-Дону - канал Северский Донец - Донбасс" для забора воды из реки Дон в Ростовской области
Первая из насосных станций водовода Ростов-на-Дону - канал Северский Донец - Донбасс для забора воды из реки Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Первая из насосных станций водовода "Ростов-на-Дону - канал Северский Донец - Донбасс" для забора воды из реки Дон в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Первую очередь водовода из реки Дон, который построен для водоснабжения ДНР, планируется запустить к 1 мая, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
"Запланировано реализовать… к 1 мая 2023 года первый этап водовода из реки Дон к каналу Северский Донец - Донбасс протяженностью 194 километра и мощностью водозабора 288 тысяч кубических метров в сутки", - сказал Пушилин на совместном заседании коллегии Минстроя и президиума правкомиссии по региональному развитию.
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ДонДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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