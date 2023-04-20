https://ria.ru/20230420/vodovod-1866550667.html

Первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая

Первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая - РИА Новости, 20.04.2023

Первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая

Первую очередь водовода из реки Дон, который построен для водоснабжения ДНР, планируется запустить к 1 мая, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:11

2023-04-20T11:11

2023-04-20T11:11

дон

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Первую очередь водовода из реки Дон, который построен для водоснабжения ДНР, планируется запустить к 1 мая, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. "Запланировано реализовать… к 1 мая 2023 года первый этап водовода из реки Дон к каналу Северский Донец - Донбасс протяженностью 194 километра и мощностью водозабора 288 тысяч кубических метров в сутки", - сказал Пушилин на совместном заседании коллегии Минстроя и президиума правкомиссии по региональному развитию.

https://ria.ru/20230313/voda-1857490382.html

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донбасс

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дон, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)