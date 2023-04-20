https://ria.ru/20230420/vodovod-1866550667.html
Первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая
Первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая - РИА Новости, 20.04.2023
Первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая
Первую очередь водовода из реки Дон, который построен для водоснабжения ДНР, планируется запустить к 1 мая, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:11
2023-04-20T11:11
2023-04-20T11:11
дон
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862139571_0:6:3074:1735_1920x0_80_0_0_43ba8aeb559447d12d972bfbd7f7ca80.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Первую очередь водовода из реки Дон, который построен для водоснабжения ДНР, планируется запустить к 1 мая, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. "Запланировано реализовать… к 1 мая 2023 года первый этап водовода из реки Дон к каналу Северский Донец - Донбасс протяженностью 194 километра и мощностью водозабора 288 тысяч кубических метров в сутки", - сказал Пушилин на совместном заседании коллегии Минстроя и президиума правкомиссии по региональному развитию.
https://ria.ru/20230313/voda-1857490382.html
дон
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862139571_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_0db43d5d78d00f67896f0552c492d573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дон, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Дон, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая
Пушилин: первую очередь водовода из реки Дон в ДНР планируют запустить к 1 мая