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Занятия по вейкбордингу для детей участников СВО организовали в Чехове
Занятия по вейкбордингу для детей участников СВО организовали в Чехове - РИА Новости, 20.04.2023
Занятия по вейкбордингу для детей участников СВО организовали в Чехове
Сотрудники Дворца спорта "Олимпийский" в подмосковном Чехове начали бесплатно проводить занятия по вейкбордингу и сапбордингу для детей участников специальной... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:11
2023-04-20T17:11
2023-04-20T19:29
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
чехов
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Сотрудники Дворца спорта "Олимпийский" в подмосковном Чехове начали бесплатно проводить занятия по вейкбордингу и сапбордингу для детей участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба областного правительства.В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Дворец спорта в Чехове, где пообщался со спортсменами и женами участников СВО, а также детьми из малообеспеченных семей."Вейк – молодой вид спорта, который сочетает и лыжи, и сноуборд, и классический серфинг. Также важно, чтобы в детском вейкбординге был еще какой-то классический вид спорта, например, плавание, спортивная гимнастика, акробатика, даже танцы. Это развивает мышцы и координацию у ребенка перед катанием на вейкборде. Поэтому здорово, что секция открылась в спорткомплексе, где у ребят есть возможность совмещать самые разные занятия", - приводятся слова Воробьева.Как уточняется в справке пресс-службы областного правительства, школа по вейкбордингу и сапбордингу стала первой в Подмосковье. Секция будет работать в круглогодичном режиме: с октября по апрель тренировки будут проходить в бассейне длинною 50 метров, а в остальное время на открытой воде.Дворец спорта "Олимпийский" в Чехове был открыт в 2003 году. В 2021 году после реконструкции ему присвоено имя заслуженного тренера СССР и России, олимпийского чемпиона, президента и тренера гандбольного клуба "Чеховские медведи" Владимира Максимова.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), чехов
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Чехов
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Сотрудники Дворца спорта "Олимпийский" в подмосковном Чехове начали бесплатно проводить занятия по вейкбордингу и сапбордингу для детей участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба областного правительства.
В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев
посетил Дворец спорта в Чехове, где пообщался со спортсменами и женами участников СВО, а также детьми из малообеспеченных семей.
"Вейк – молодой вид спорта, который сочетает и лыжи, и сноуборд, и классический серфинг. Также важно, чтобы в детском вейкбординге был еще какой-то классический вид спорта, например, плавание, спортивная гимнастика, акробатика, даже танцы. Это развивает мышцы и координацию у ребенка перед катанием на вейкборде. Поэтому здорово, что секция открылась в спорткомплексе, где у ребят есть возможность совмещать самые разные занятия", - приводятся слова Воробьева.
Как уточняется в справке пресс-службы областного правительства, школа по вейкбордингу и сапбордингу стала первой в Подмосковье. Секция будет работать в круглогодичном режиме: с октября по апрель тренировки будут проходить в бассейне длинною 50 метров, а в остальное время на открытой воде.
Дворец спорта "Олимпийский" в Чехове был открыт в 2003 году. В 2021 году после реконструкции ему присвоено имя заслуженного тренера СССР
и России
, олимпийского чемпиона, президента и тренера гандбольного клуба "Чеховские медведи
" Владимира Максимова
.
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