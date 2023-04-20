https://ria.ru/20230420/veykbording-1866684949.html

Занятия по вейкбордингу для детей участников СВО организовали в Чехове

Занятия по вейкбордингу для детей участников СВО организовали в Чехове - РИА Новости, 20.04.2023

Занятия по вейкбордингу для детей участников СВО организовали в Чехове

Сотрудники Дворца спорта "Олимпийский" в подмосковном Чехове начали бесплатно проводить занятия по вейкбордингу и сапбордингу для детей участников специальной... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:11

2023-04-20T17:11

2023-04-20T19:29

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

чехов

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Сотрудники Дворца спорта "Олимпийский" в подмосковном Чехове начали бесплатно проводить занятия по вейкбордингу и сапбордингу для детей участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба областного правительства.В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Дворец спорта в Чехове, где пообщался со спортсменами и женами участников СВО, а также детьми из малообеспеченных семей."Вейк – молодой вид спорта, который сочетает и лыжи, и сноуборд, и классический серфинг. Также важно, чтобы в детском вейкбординге был еще какой-то классический вид спорта, например, плавание, спортивная гимнастика, акробатика, даже танцы. Это развивает мышцы и координацию у ребенка перед катанием на вейкборде. Поэтому здорово, что секция открылась в спорткомплексе, где у ребят есть возможность совмещать самые разные занятия", - приводятся слова Воробьева.Как уточняется в справке пресс-службы областного правительства, школа по вейкбордингу и сапбордингу стала первой в Подмосковье. Секция будет работать в круглогодичном режиме: с октября по апрель тренировки будут проходить в бассейне длинною 50 метров, а в остальное время на открытой воде.Дворец спорта "Олимпийский" в Чехове был открыт в 2003 году. В 2021 году после реконструкции ему присвоено имя заслуженного тренера СССР и России, олимпийского чемпиона, президента и тренера гандбольного клуба "Чеховские медведи" Владимира Максимова.

https://ria.ru/20230404/uslugi-1863017865.html

московская область (подмосковье)

чехов

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье), чехов