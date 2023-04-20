https://ria.ru/20230420/vetnam-1866592132.html
Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения
Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения - РИА Новости, 20.04.2023
Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения
Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, заявил торговый советник посольства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:09
2023-04-20T13:09
2023-04-20T13:09
туризм
россия
вьетнам
москва
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779567228_0:99:3465:2048_1920x0_80_0_0_ea56813615dfa8fefb03dd03aae6ae8d.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, заявил торговый советник посольства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь. "Все мы очень ждем возобновления прямого воздушного сообщения между Вьетнамом и РФ. На заседании межправительственной комиссии мы обсуждали этот вопрос, надеемся, что в скором времени сможем летать из России во Вьетнам", - сказал он в ходе семинара в рамках "Недели Вьетнама". По его словам, в 2022 году объем торговли между Вьетнамом и Россией из-за негативных последствий пандемии COVID-19 и санкций в отношении Москвы сократился, однако Ханой считает, что это временное явление, связанное с проблемами при осуществлении платежей и транспортировки. Сейчас же, отметил вьетнамский представитель, благодаря сотрудничеству компаний удалось возобновить маршруты для перевозки товаров из Вьетнама в Россию и обратно, а новые маршруты транспортного сообщения позволят сторонам развивать торгово-экономическое сотрудничество. Ранее временный поверенный в делах посольства Вьетнама в РФ Ле Дак Куан в ходе "Недели Вьетнама" заявил, что из-за сложностей в логистике и оплате показатели двустороннего товарооборота составили 3,75 миллиарда долларов США - это, по его словам, почти на 35% меньше, чем в предыдущем году.
https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863545906.html
https://ria.ru/20230406/vetnam-1863505168.html
россия
вьетнам
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779567228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1d2f36127171aefe434fbaf7bb8807c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, москва, новости - туризм
Туризм, Россия, Вьетнам, Москва, Новости - Туризм
Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения
Советник посольства в Москве: Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление авиасообщения
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, заявил торговый советник посольства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь.
"Все мы очень ждем возобновления прямого воздушного сообщения между Вьетнамом и РФ. На заседании межправительственной комиссии мы обсуждали этот вопрос, надеемся, что в скором времени сможем летать из России во Вьетнам", - сказал он в ходе семинара в рамках "Недели Вьетнама".
Чернышенко: Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план сотрудничества
По его словам, в 2022 году объем торговли между Вьетнамом и Россией из-за негативных последствий пандемии COVID-19 и санкций в отношении Москвы
сократился, однако Ханой
считает, что это временное явление, связанное с проблемами при осуществлении платежей и транспортировки.
Сейчас же, отметил вьетнамский представитель, благодаря сотрудничеству компаний удалось возобновить маршруты для перевозки товаров из Вьетнама в Россию и обратно, а новые маршруты транспортного сообщения позволят сторонам развивать торгово-экономическое сотрудничество.
Ранее временный поверенный в делах посольства Вьетнама в РФ Ле Дак Куан в ходе "Недели Вьетнама" заявил, что из-за сложностей в логистике и оплате показатели двустороннего товарооборота составили 3,75 миллиарда долларов США
- это, по его словам, почти на 35% меньше, чем в предыдущем году.
Вьетнам не поддерживает санкции против России, заявил премьер