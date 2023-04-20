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Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения - РИА Новости, 20.04.2023
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Туризм
 
13:09 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/vetnam-1866592132.html
Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения
Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения - РИА Новости, 20.04.2023
Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения
Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, заявил торговый советник посольства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:09
2023-04-20T13:09
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, заявил торговый советник посольства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь. "Все мы очень ждем возобновления прямого воздушного сообщения между Вьетнамом и РФ. На заседании межправительственной комиссии мы обсуждали этот вопрос, надеемся, что в скором времени сможем летать из России во Вьетнам", - сказал он в ходе семинара в рамках "Недели Вьетнама". По его словам, в 2022 году объем торговли между Вьетнамом и Россией из-за негативных последствий пандемии COVID-19 и санкций в отношении Москвы сократился, однако Ханой считает, что это временное явление, связанное с проблемами при осуществлении платежей и транспортировки. Сейчас же, отметил вьетнамский представитель, благодаря сотрудничеству компаний удалось возобновить маршруты для перевозки товаров из Вьетнама в Россию и обратно, а новые маршруты транспортного сообщения позволят сторонам развивать торгово-экономическое сотрудничество. Ранее временный поверенный в делах посольства Вьетнама в РФ Ле Дак Куан в ходе "Недели Вьетнама" заявил, что из-за сложностей в логистике и оплате показатели двустороннего товарооборота составили 3,75 миллиарда долларов США - это, по его словам, почти на 35% меньше, чем в предыдущем году.
https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863545906.html
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россия, вьетнам, москва, новости - туризм
Туризм, Россия, Вьетнам, Москва, Новости - Туризм
Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения

Советник посольства в Москве: Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление авиасообщения

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Vietnam Airlines в Международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет авиакомпании Vietnam Airlines в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Самолет авиакомпании Vietnam Airlines в Международном аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, заявил торговый советник посольства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь.
"Все мы очень ждем возобновления прямого воздушного сообщения между Вьетнамом и РФ. На заседании межправительственной комиссии мы обсуждали этот вопрос, надеемся, что в скором времени сможем летать из России во Вьетнам", - сказал он в ходе семинара в рамках "Недели Вьетнама".
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По его словам, в 2022 году объем торговли между Вьетнамом и Россией из-за негативных последствий пандемии COVID-19 и санкций в отношении Москвы сократился, однако Ханой считает, что это временное явление, связанное с проблемами при осуществлении платежей и транспортировки.
Сейчас же, отметил вьетнамский представитель, благодаря сотрудничеству компаний удалось возобновить маршруты для перевозки товаров из Вьетнама в Россию и обратно, а новые маршруты транспортного сообщения позволят сторонам развивать торгово-экономическое сотрудничество.
Ранее временный поверенный в делах посольства Вьетнама в РФ Ле Дак Куан в ходе "Недели Вьетнама" заявил, что из-за сложностей в логистике и оплате показатели двустороннего товарооборота составили 3,75 миллиарда долларов США - это, по его словам, почти на 35% меньше, чем в предыдущем году.
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