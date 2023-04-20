https://ria.ru/20230420/vetnam-1866592132.html

Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения

Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения - РИА Новости, 20.04.2023

Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения

Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, заявил торговый советник посольства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:09

2023-04-20T13:09

2023-04-20T13:09

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия и Вьетнам прорабатывают возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, заявил торговый советник посольства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь. "Все мы очень ждем возобновления прямого воздушного сообщения между Вьетнамом и РФ. На заседании межправительственной комиссии мы обсуждали этот вопрос, надеемся, что в скором времени сможем летать из России во Вьетнам", - сказал он в ходе семинара в рамках "Недели Вьетнама". По его словам, в 2022 году объем торговли между Вьетнамом и Россией из-за негативных последствий пандемии COVID-19 и санкций в отношении Москвы сократился, однако Ханой считает, что это временное явление, связанное с проблемами при осуществлении платежей и транспортировки. Сейчас же, отметил вьетнамский представитель, благодаря сотрудничеству компаний удалось возобновить маршруты для перевозки товаров из Вьетнама в Россию и обратно, а новые маршруты транспортного сообщения позволят сторонам развивать торгово-экономическое сотрудничество. Ранее временный поверенный в делах посольства Вьетнама в РФ Ле Дак Куан в ходе "Недели Вьетнама" заявил, что из-за сложностей в логистике и оплате показатели двустороннего товарооборота составили 3,75 миллиарда долларов США - это, по его словам, почти на 35% меньше, чем в предыдущем году.

https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863545906.html

https://ria.ru/20230406/vetnam-1863505168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вьетнам, москва, новости - туризм