https://ria.ru/20230420/vengriya-1866635255.html

Глава администрации Орбана назвал Россию партнером Венгрии

Глава администрации Орбана назвал Россию партнером Венгрии - РИА Новости, 20.04.2023

Глава администрации Орбана назвал Россию партнером Венгрии

Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Россия является экономическим партнером Венгрии, а США - союзником. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:04

2023-04-20T15:04

2023-04-20T15:04

в мире

венгрия

сша

россия

виктор орбан

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 20 апр - РИА Новости. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Россия является экономическим партнером Венгрии, а США - союзником. "Россия - наш партнер, экономический партнер в поставках сырья, а США - наш союзник, а наши союзники - наши друзья", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в интервью на радио назвал Америку другом Венгрии. Представитель венгерских СМИ задал главе администрации премьера вопрос, можно ли Россию тоже именовать другом. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман ранее выразил беспокойство по поводу того, что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Кроме того, в последние дни при поддержке посольства США на улицах Будапешта были размещены плакаты с призывом к выводу российских войск с Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал США относиться к Венгрии не как к колонии, а как к суверенной стране, и заявил, что "нет такого количества плакатов, пресс-конференций и долларов, вливаемых в оппозицию, которое заставило бы венгерское правительство отказаться от позиции приверженности к миру". Ранее Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые в свою очередь финансируются самими США, и вмешивается таким образом во внутренние дела других государств.

https://ria.ru/20230418/evroparlament-1866133572.html

https://ria.ru/20230415/vengriya-1865594991.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, сша, россия, виктор орбан, петер сийярто