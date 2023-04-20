Глава администрации Орбана назвал Россию партнером Венгрии
Глава администрации Орбана Гуйяш назвал Россию партнером Венгрии, а США — союзником
© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 апр - РИА Новости. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Россия является экономическим партнером Венгрии, а США - союзником.
"Россия - наш партнер, экономический партнер в поставках сырья, а США - наш союзник, а наши союзники - наши друзья", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в интервью на радио назвал Америку другом Венгрии. Представитель венгерских СМИ задал главе администрации премьера вопрос, можно ли Россию тоже именовать другом.
Посол США в Венгрии Дэвид Прессман ранее выразил беспокойство по поводу того, что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Кроме того, в последние дни при поддержке посольства США на улицах Будапешта были размещены плакаты с призывом к выводу российских войск с Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал США относиться к Венгрии не как к колонии, а как к суверенной стране, и заявил, что "нет такого количества плакатов, пресс-конференций и долларов, вливаемых в оппозицию, которое заставило бы венгерское правительство отказаться от позиции приверженности к миру".
Ранее Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые в свою очередь финансируются самими США, и вмешивается таким образом во внутренние дела других государств.