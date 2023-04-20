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Глава администрации Орбана назвал Россию партнером Венгрии - РИА Новости, 20.04.2023
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15:04 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/vengriya-1866635255.html
Глава администрации Орбана назвал Россию партнером Венгрии
Глава администрации Орбана назвал Россию партнером Венгрии - РИА Новости, 20.04.2023
Глава администрации Орбана назвал Россию партнером Венгрии
Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Россия является экономическим партнером Венгрии, а США - союзником. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:04
2023-04-20T15:04
в мире
венгрия
сша
россия
виктор орбан
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 20 апр - РИА Новости. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Россия является экономическим партнером Венгрии, а США - союзником. "Россия - наш партнер, экономический партнер в поставках сырья, а США - наш союзник, а наши союзники - наши друзья", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в интервью на радио назвал Америку другом Венгрии. Представитель венгерских СМИ задал главе администрации премьера вопрос, можно ли Россию тоже именовать другом. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман ранее выразил беспокойство по поводу того, что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Кроме того, в последние дни при поддержке посольства США на улицах Будапешта были размещены плакаты с призывом к выводу российских войск с Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал США относиться к Венгрии не как к колонии, а как к суверенной стране, и заявил, что "нет такого количества плакатов, пресс-конференций и долларов, вливаемых в оппозицию, которое заставило бы венгерское правительство отказаться от позиции приверженности к миру". Ранее Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые в свою очередь финансируются самими США, и вмешивается таким образом во внутренние дела других государств.
https://ria.ru/20230418/evroparlament-1866133572.html
https://ria.ru/20230415/vengriya-1865594991.html
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в мире, венгрия, сша, россия, виктор орбан, петер сийярто
В мире, Венгрия, США, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто
Глава администрации Орбана назвал Россию партнером Венгрии

Глава администрации Орбана Гуйяш назвал Россию партнером Венгрии, а США — союзником

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 апр - РИА Новости. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Россия является экономическим партнером Венгрии, а США - союзником.
"Россия - наш партнер, экономический партнер в поставках сырья, а США - наш союзник, а наши союзники - наши друзья", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в интервью на радио назвал Америку другом Венгрии. Представитель венгерских СМИ задал главе администрации премьера вопрос, можно ли Россию тоже именовать другом.
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Крупнейшая в ЕП фракция обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России
18 апреля, 17:13
Посол США в Венгрии Дэвид Прессман ранее выразил беспокойство по поводу того, что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Кроме того, в последние дни при поддержке посольства США на улицах Будапешта были размещены плакаты с призывом к выводу российских войск с Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал США относиться к Венгрии не как к колонии, а как к суверенной стране, и заявил, что "нет такого количества плакатов, пресс-конференций и долларов, вливаемых в оппозицию, которое заставило бы венгерское правительство отказаться от позиции приверженности к миру".
Ранее Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые в свою очередь финансируются самими США, и вмешивается таким образом во внутренние дела других государств.
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Венгрия временно прекратит импорт сельхозпродукции с Украины
15 апреля, 23:33
 
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