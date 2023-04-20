https://ria.ru/20230420/vengriya-1866489728.html

Венгрия добилась согласия ЕК на меры по запрету украинских продуктов

Венгрия добилась согласия ЕК на меры по запрету украинских продуктов - РИА Новости, 20.04.2023

Венгрия добилась согласия ЕК на меры по запрету украинских продуктов

Венгрия в ходе переговоров с Еврокомиссией добилась возможности сохранять меры по запрету импорта украинских сельхозпродуктов и осуществлять контроль за их... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T00:08

2023-04-20T00:08

2023-04-20T00:08

венгрия

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БУДАПЕШТ, 20 апр - РИА Новости. Венгрия в ходе переговоров с Еврокомиссией добилась возможности сохранять меры по запрету импорта украинских сельхозпродуктов и осуществлять контроль за их транзитом по территории страны, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь. Министры сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии провели заседание в онлайн-формате, к ним присоединились еврокомиссары, речь шла о проблеме украинских агропродовольственных товаров. "Венгрии стоило решительно выступить и защитить интересы своих фермеров, поскольку это выступление вынудило Еврокомиссию развернуться и принять меры. Венгерские фермеры не выглядят беззащитными, а их работа - невозможной и обесцененной. Поэтому сегодня удалось добиться того, что все результаты, которые мы ранее смогли предъявить касательно запрета на импорт украинских продуктов, мы сможем сохранить и дальше. Мы обеспечиваем транзит, проверяя, чтобы украинские сельхозпродукты покинули страну", - сказал Надь в видеообращении. По его словам, продолжается обсуждение по поводу перечня товаров, которых может затронуть запрет на импорт. Польша и Венгрия 15 апреля заявили о запрете импорта с Украины ряда продуктов растительного и животного происхождения до 30 июня 2023 года. Глава минсельхоза Иштван Надь подчеркнул, что Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины. Ранее госсекретарь венгерского министерства сельского хозяйства Шандор Фаркаш заявил, что Венгрия может продлить срок запрета на импорт сельхозпродуктов с Украины, если ЕС не примет шагов по защите венгерских аграриев до конца июня. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в понедельник заявил, что венгерские аграрии лишились около трети доходов из-за наплыва зерна с Украины. Надь подчеркнул, что, помимо зерна, Украина в последний год, пользуясь беспошлинным режимом, стала экспортировать в Европу мед, мясо птицы и яйца, вытесняя венгерскую продукцию с традиционных рынков. По его словам, Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230418/evroparlament-1866133572.html

https://ria.ru/20230417/zerno-1865854482.html

https://ria.ru/20230419/vengriya-1866287440.html

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венгрия, украина, польша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире