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Овчинский: Московская компания увеличит выпуск ЖД вагонов - РИА Новости, 20.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:45 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/vagony-1866538287.html
Овчинский: Московская компания увеличит выпуск ЖД вагонов
Овчинский: Московская компания увеличит выпуск ЖД вагонов - РИА Новости, 20.04.2023
Овчинский: Московская компания увеличит выпуск ЖД вагонов
Столичное производство железнодорожного подвижного состава в январе-феврале 2023 года выросло почти в четыре раза, при этом увеличился выпуск вагонов повышенной РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:45
2023-04-20T10:45
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
владислав овчинский
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичное производство железнодорожного подвижного состава в январе-феврале 2023 года выросло почти в четыре раза, при этом увеличился выпуск вагонов повышенной комфортности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Активное развитие внутреннего туризма и разветвленность железнодорожных путей в России создают предпосылки для развития пассажирского вагоностроения. По итогам 2022 года столичное производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава выросло более, чем вдвое. При этом в январе-феврале текущего года производство увеличилось в 3,9 раза к аналогичному прошлогоднему показателю. Также в столице расширяется выпуск пассажирских вагонов повышенной комфортности. Так, московское научно-производственное предприятие "Циркон Сервис" в этом году разрабатывает пять новых моделей вагонов", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как отметил генеральный директор "Циркон Сервис" Владимир Лулаев, с 1994 года компания оборудовала свыше 370 вагонов повышенной комфортности, вагонов-ресторанов и специализированных служебных вагонов различного назначения. И сегодня предприятие обеспечено заказами на несколько лет вперед."При подготовке вагонов реализуются индивидуальные планировочные и интерьерные решения, позволяющие установить удобную мебель, а также современную технику, в том числе с возможностью управления микроклиматом в каждом купе. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать свыше 50 вагонов ежегодно, при их создании используются преимущественно российские комплектующие", - уточнил Лулаев.
https://ria.ru/20230420/moskva-1866509132.html
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россия, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Россия, Владислав Овчинский

Овчинский: Московская компания увеличит выпуск ЖД вагонов

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство железнодорожного подвижного состава
Производство железнодорожного подвижного состава - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичное производство железнодорожного подвижного состава в январе-феврале 2023 года выросло почти в четыре раза, при этом увеличился выпуск вагонов повышенной комфортности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Активное развитие внутреннего туризма и разветвленность железнодорожных путей в России создают предпосылки для развития пассажирского вагоностроения. По итогам 2022 года столичное производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава выросло более, чем вдвое. При этом в январе-феврале текущего года производство увеличилось в 3,9 раза к аналогичному прошлогоднему показателю. Также в столице расширяется выпуск пассажирских вагонов повышенной комфортности. Так, московское научно-производственное предприятие "Циркон Сервис" в этом году разрабатывает пять новых моделей вагонов", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство железнодорожного подвижного состава
Производство железнодорожного подвижного состава - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство железнодорожного подвижного состава
Как отметил генеральный директор "Циркон Сервис" Владимир Лулаев, с 1994 года компания оборудовала свыше 370 вагонов повышенной комфортности, вагонов-ресторанов и специализированных служебных вагонов различного назначения. И сегодня предприятие обеспечено заказами на несколько лет вперед.
"При подготовке вагонов реализуются индивидуальные планировочные и интерьерные решения, позволяющие установить удобную мебель, а также современную технику, в том числе с возможностью управления микроклиматом в каждом купе. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать свыше 50 вагонов ежегодно, при их создании используются преимущественно российские комплектующие", - уточнил Лулаев.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыРоссияВладислав Овчинский
 
 
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