https://ria.ru/20230420/vagony-1866538287.html

Овчинский: Московская компания увеличит выпуск ЖД вагонов

Овчинский: Московская компания увеличит выпуск ЖД вагонов - РИА Новости, 20.04.2023

Овчинский: Московская компания увеличит выпуск ЖД вагонов

Столичное производство железнодорожного подвижного состава в январе-феврале 2023 года выросло почти в четыре раза, при этом увеличился выпуск вагонов повышенной РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:45

2023-04-20T10:45

2023-04-20T10:45

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866538610_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c6ca99e741a44f7541848209652461a.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичное производство железнодорожного подвижного состава в январе-феврале 2023 года выросло почти в четыре раза, при этом увеличился выпуск вагонов повышенной комфортности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Активное развитие внутреннего туризма и разветвленность железнодорожных путей в России создают предпосылки для развития пассажирского вагоностроения. По итогам 2022 года столичное производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава выросло более, чем вдвое. При этом в январе-феврале текущего года производство увеличилось в 3,9 раза к аналогичному прошлогоднему показателю. Также в столице расширяется выпуск пассажирских вагонов повышенной комфортности. Так, московское научно-производственное предприятие "Циркон Сервис" в этом году разрабатывает пять новых моделей вагонов", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как отметил генеральный директор "Циркон Сервис" Владимир Лулаев, с 1994 года компания оборудовала свыше 370 вагонов повышенной комфортности, вагонов-ресторанов и специализированных служебных вагонов различного назначения. И сегодня предприятие обеспечено заказами на несколько лет вперед."При подготовке вагонов реализуются индивидуальные планировочные и интерьерные решения, позволяющие установить удобную мебель, а также современную технику, в том числе с возможностью управления микроклиматом в каждом купе. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать свыше 50 вагонов ежегодно, при их создании используются преимущественно российские комплектующие", - уточнил Лулаев.

https://ria.ru/20230420/moskva-1866509132.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, владислав овчинский