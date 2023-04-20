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Три четверти американцев обеспокоены массовыми увольнениями в США - РИА Новости, 20.04.2023
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17:48 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/uvolneniya-1866703724.html
Три четверти американцев обеспокоены массовыми увольнениями в США
Три четверти американцев обеспокоены массовыми увольнениями в США - РИА Новости, 20.04.2023
Три четверти американцев обеспокоены массовыми увольнениями в США
Большинство опрошенных американцев - 75% - обеспокоены массовыми увольнениями в США на фоне высокой инфляции и негативных новостей о состоянии экономики, в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:48
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Большинство опрошенных американцев - 75% - обеспокоены массовыми увольнениями в США на фоне высокой инфляции и негативных новостей о состоянии экономики, в разрезе потери работы граждан также волнует состояние их сфер деятельности, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой группы Morning Consult. "Сотрудники сейчас сталкиваются с высокой инфляцией и шквалом негативных новостей об экономике на фоне того, что работодатели пытаются найти баланс между работой в офисе и удаленной работой", - указывают специалисты. Компания выяснила, что наиболее волнует американцев в разрезе увольнений, предложив четыре варианта ответа. Так, 75% ответили "массовые увольнения в стране", 49% - "увольнения внутри своей сферы трудоустройства", 44% - "увольнения внутри своей компании", 39% - "потеря собственной работы" (предлагался множественный вариант выбора). Компания также приводит данные о том, что молодое поколение американцев чувствует себя наименее защищенными от потери работы – этим наиболее обеспокоены 56% респондентов в возрасте от 27 до 42 лет, 52% - в возрасте до 27 лет, 45% - от 43 до 58 лет и лишь 17% - родившихся с 1940-х по 1960-е годы. Общественность разделилась во мнениях относительно того, будет ли страна добавлять или сокращать рабочие места в следующие шесть месяцев. Более четверти респондентов считают, что в ближайшие шесть месяцев в стране появятся новые рабочие места, а 3 из 10 ожидают сокращения рабочих мест за тот же период. Исследование провели 12–14 апреля 2023 года среди 2200 взрослых американцев. Погрешность составила +/- 2 процентных пункта.
https://ria.ru/20230414/kollaps-1865207034.html
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Три четверти американцев обеспокоены массовыми увольнениями в США

Три четверти американцев обеспокоены массовыми увольнениями в США, показало исследование

© Depositphotos.com / grinvaldsУвольнение сотрудника
Увольнение сотрудника - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Depositphotos.com / grinvalds
Увольнение сотрудника. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Большинство опрошенных американцев - 75% - обеспокоены массовыми увольнениями в США на фоне высокой инфляции и негативных новостей о состоянии экономики, в разрезе потери работы граждан также волнует состояние их сфер деятельности, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой группы Morning Consult.
"Сотрудники сейчас сталкиваются с высокой инфляцией и шквалом негативных новостей об экономике на фоне того, что работодатели пытаются найти баланс между работой в офисе и удаленной работой", - указывают специалисты.
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Компания выяснила, что наиболее волнует американцев в разрезе увольнений, предложив четыре варианта ответа. Так, 75% ответили "массовые увольнения в стране", 49% - "увольнения внутри своей сферы трудоустройства", 44% - "увольнения внутри своей компании", 39% - "потеря собственной работы" (предлагался множественный вариант выбора).
Компания также приводит данные о том, что молодое поколение американцев чувствует себя наименее защищенными от потери работы – этим наиболее обеспокоены 56% респондентов в возрасте от 27 до 42 лет, 52% - в возрасте до 27 лет, 45% - от 43 до 58 лет и лишь 17% - родившихся с 1940-х по 1960-е годы.
Общественность разделилась во мнениях относительно того, будет ли страна добавлять или сокращать рабочие места в следующие шесть месяцев. Более четверти респондентов считают, что в ближайшие шесть месяцев в стране появятся новые рабочие места, а 3 из 10 ожидают сокращения рабочих мест за тот же период.
Исследование провели 12–14 апреля 2023 года среди 2200 взрослых американцев. Погрешность составила +/- 2 процентных пункта.
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