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Россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до 2 мая

Россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до 2 мая - РИА Новости, 20.04.2023

Россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до 2 мая

Подать декларацию по налогу на доходы нужно до 2 мая включительно, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T01:15

2023-04-20T01:15

2023-04-20T01:15

общество

россия

иван соловьев (юрист)

налоги

деньги

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Подать декларацию по налогу на доходы нужно до 2 мая включительно, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Последний день подачи налоговых деклараций для физлиц (НДФЛ) — 30 апреля. В этом году он выпадает на воскресенье, а 1 мая — праздничный день. Поэтому последний день подачи деклараций смещается на 2 мая.Поэтому указанный срок касается лишь тех, кто обязан отчитываться о своих разовых или постоянных доходах.К разовым относится доход от продажи недвижимости, автомобиля, получение крупного подарка или выигрыша, а также вознаграждения по договору ГПХ. К постоянным — доход от аренды и частной практики. Например, адвокаты и нотариусы, а также индивидуальные предприниматели также обязаны подавать декларацию.

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общество, россия, иван соловьев (юрист), налоги, деньги