https://ria.ru/20230420/uspet-1866488595.html
Россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до 2 мая
Россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до 2 мая - РИА Новости, 20.04.2023
Россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до 2 мая
Подать декларацию по налогу на доходы нужно до 2 мая включительно, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T01:15
2023-04-20T01:15
2023-04-20T01:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
налоги
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151074/21/1510742118_0:160:3060:1881_1920x0_80_0_0_9c368b63e07ee58e1d5200f47c32ce5b.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Подать декларацию по налогу на доходы нужно до 2 мая включительно, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Последний день подачи налоговых деклараций для физлиц (НДФЛ) — 30 апреля. В этом году он выпадает на воскресенье, а 1 мая — праздничный день. Поэтому последний день подачи деклараций смещается на 2 мая.Поэтому указанный срок касается лишь тех, кто обязан отчитываться о своих разовых или постоянных доходах.К разовым относится доход от продажи недвижимости, автомобиля, получение крупного подарка или выигрыша, а также вознаграждения по договору ГПХ. К постоянным — доход от аренды и частной практики. Например, адвокаты и нотариусы, а также индивидуальные предприниматели также обязаны подавать декларацию.
https://realty.ria.ru/20230117/nalogi-1845506903.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151074/21/1510742118_170:0:2891:2041_1920x0_80_0_0_c00ee4d01888f55aa1f4b71ef3ac432e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, иван соловьев (юрист), налоги, деньги
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Налоги, Деньги
Россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до 2 мая
Юрист Соловьев посоветовал россиянам до 2 мая подать декларацию по налогу на доходы
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Подать декларацию по налогу на доходы нужно до 2 мая включительно, рассказал в интервью
агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Последний день подачи налоговых деклараций для физлиц (НДФЛ) — 30 апреля. В этом году он выпадает на воскресенье, а 1 мая — праздничный день. Поэтому последний день подачи деклараций смещается на 2 мая.
«
"У большинства граждан налог рассчитывается и взимается автоматически работодателем при начислении зарплаты", — подчеркнул Соловьев
.
Поэтому указанный срок касается лишь тех, кто обязан отчитываться о своих разовых или постоянных доходах.
К разовым относится доход от продажи недвижимости, автомобиля, получение крупного подарка или выигрыша, а также вознаграждения по договору ГПХ. К постоянным — доход от аренды и частной практики. Например, адвокаты и нотариусы, а также индивидуальные предприниматели также обязаны подавать декларацию.
Граждан предупредили о случаях кражи налогового вычета