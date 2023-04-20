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Запорожские власти рассказали об угрозах жителям региона со стороны Киева - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/ugrozy-1866582816.html
Запорожские власти рассказали об угрозах жителям региона со стороны Киева
Запорожские власти рассказали об угрозах жителям региона со стороны Киева - РИА Новости, 20.04.2023
Запорожские власти рассказали об угрозах жителям региона со стороны Киева
Киевские власти начали рассылать сообщения с угрозами жителям Запорожской области, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:39
2023-04-20T12:39
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Киевские власти начали рассылать сообщения с угрозами жителям Запорожской области, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевские власти начали информационно-психологическую операцию в отношении жителей Запорожской области. Помимо распространения слухов и вбросов, идет рассылка сообщений в мессенджерах на телефоны простых людей с угрозами и ненормативной лексикой", - рассказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти рассказали об угрозах жителям региона со стороны Киева

Рогов сообщил, что киевские власти начали рассылать угрозы жителям Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАллея Героев Советского Союза в Мелитополе
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Киевские власти начали рассылать сообщения с угрозами жителям Запорожской области, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Киевские власти начали информационно-психологическую операцию в отношении жителей Запорожской области. Помимо распространения слухов и вбросов, идет рассылка сообщений в мессенджерах на телефоны простых людей с угрозами и ненормативной лексикой", - рассказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВладимир РоговУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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