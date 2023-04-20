https://ria.ru/20230420/ugrozy-1866582816.html

Запорожские власти рассказали об угрозах жителям региона со стороны Киева

Запорожские власти рассказали об угрозах жителям региона со стороны Киева - РИА Новости, 20.04.2023

Запорожские власти рассказали об угрозах жителям региона со стороны Киева

Киевские власти начали рассылать сообщения с угрозами жителям Запорожской области, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:39

2023-04-20T12:39

2023-04-20T12:39

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

владимир рогов

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855847252_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_6af4ccd69fc6215674d4a9e41885068b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Киевские власти начали рассылать сообщения с угрозами жителям Запорожской области, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевские власти начали информационно-психологическую операцию в отношении жителей Запорожской области. Помимо распространения слухов и вбросов, идет рассылка сообщений в мессенджерах на телефоны простых людей с угрозами и ненормативной лексикой", - рассказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр