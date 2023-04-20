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Запорожские власти рассказали об угрозах жителям региона со стороны Киева
Запорожские власти рассказали об угрозах жителям региона со стороны Киева - РИА Новости, 20.04.2023
Запорожские власти рассказали об угрозах жителям региона со стороны Киева
Киевские власти начали рассылать сообщения с угрозами жителям Запорожской области, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:39
2023-04-20T12:39
2023-04-20T12:39
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Киевские власти начали рассылать сообщения с угрозами жителям Запорожской области, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Киевские власти начали информационно-психологическую операцию в отношении жителей Запорожской области. Помимо распространения слухов и вбросов, идет рассылка сообщений в мессенджерах на телефоны простых людей с угрозами и ненормативной лексикой", - рассказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти рассказали об угрозах жителям региона со стороны Киева
Рогов сообщил, что киевские власти начали рассылать угрозы жителям Запорожской области