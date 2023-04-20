https://ria.ru/20230420/udmurtiya-1866655848.html

Бречалов: "Деревню будущего" с городскими условиями строят в Удмуртии

Бречалов: "Деревню будущего" с городскими условиями строят в Удмуртии - РИА Новости, 20.04.2023

Бречалов: "Деревню будущего" с городскими условиями строят в Удмуртии

Власти Удмуртии строят вторую в регионе "Деревню будущего" в Селтинском районе, где сельчанам создают городские условия, сообщил глава республики Александр... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:57

2023-04-20T15:57

2023-04-20T15:57

удмуртская республика

александр бречалов

селтинский район

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УФА, 20 апр - РИА Новости. Власти Удмуртии строят вторую в регионе "Деревню будущего" в Селтинском районе, где сельчанам создают городские условия, сообщил глава республики Александр Бречалов. В 2021 году проект "Деревня будущего" впервые в стране реализовали в удмуртском селе Пихтовка, где построили новый цифровой фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), отремонтировали и оснастили школу, детский сад, стадион, общественное пространство. Второй в Удмуртии "Деревней будущего" станет село Узи в Селтинском районе, здесь строят и ремонтируют 10 объектов. "Вдохновляюсь людьми, которые живут и трудятся в Селтинском районе. Каждый год здесь изменения. Район - один из лидеров реализации инициатив граждан, которые кардинально меняют качество жизни на селе. Вместе с жителями, СПК "Звезда", компанией "Транснефть" и предпринимателями преобразуем Узи. Все хотят, чтобы здесь был второй райцентр. "Звезда" – крепкое хозяйство, которое развивается и наращивает объемы, и решение принимать участие в программе "Деревня будущего" мы принимали совместно. К примеру, в этом году сдадим современный дом культуры", - сказал Бречалов в ходе рабочей поездки в район. В пресс-службе рассказали, что в 2022 году в деревне Узи началось строительство сельского дома культуры на 100 мест, сейчас объект готов уже на 70%. "Также там будут располагаться библиотека и местная администрация. Рабочие занимаются внутренней отделкой, монтируют сантехнику и электроснабжение. На базе прежнего здания функционируют девять клубов, три хореографических коллектива для детей, молодёжи и пожилых людей. Ежегодно они становятся лауреатами и призерами конкурсов регионального и федерального значения. Только за последние два года в их копилке 9 наград", - говорится в сообщении. В планах строителей покрыть брусчаткой площадку перед новым домом культуры, установить малые архитектурные формы, освещение и скамейки. Рядом завершается обустройство общественного пространства. "Ремонтируется детский сад - там заменят полы, окна, потолки, покрасят стены, обновят лестничные клетки, систему пожарной сигнализации, вентиляцию, электрику. Будет вестись видеонаблюдение. Снаружи рабочие отремонтируют фасад, входные группы, отмостки, благоустроят прилегающую территорию. В рамках "Деревни будущего" работы запланированы в местных школе и ФАПе, на плоскостном спортивном сооружении. Будет установлена въездная стела", - сообщили в пресс-службе. В Узях уже отремонтировали дорогу и тротуары, восстановили историческую ограду храма Вознесения Господня, установили детскую игровую площадку. "С реализацией программы уровень жизни на селе улучшится. Уверены, что изменения помогут решить и наши кадровые вопросы – звонки о трудоустройстве поступают уже сейчас. Хозяйство – большое, варианты для размещения новых специалистов будем искать", - приводятся слова председателя СПК "Звезда" Сергея Батуева.

https://ria.ru/20230404/udmurtiya-1863021003.html

селтинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр бречалов, селтинский район