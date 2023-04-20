https://ria.ru/20230420/ucheniya-1866656829.html

Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве

Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве - РИА Новости, 20.04.2023

Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве

В Москве прошли масштабные учения по ликвидации последствий паводка и тушению природных пожаров.

2023-04-20T16:01

2023-04-20T16:01

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видео

москва

городское хозяйство москвы

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Спасатели и городские службы отработали на практике весь алгоритм действий - от организации переправ и эвакуации людей до восстановления поврежденных коммуникаций. Подробнее о ходе учений узнайте в нашем ролике.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве В Москве прошли масштабные учения по ликвидации последствий паводка и тушению природных пожаров. Спасатели и городские службы отработали на практике весь алгоритм действий - от организации переправ и эвакуации людей до восстановления поврежденных коммуникаций. Подробнее о ходе учений узнайте в нашем ролике. 2023-04-20T16:01 true PT2M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, москва, городское хозяйство москвы, видео