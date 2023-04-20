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Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве - РИА Новости, 20.04.2023
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16:01 20.04.2023 (обновлено: 16:04 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/ucheniya-1866656829.html
Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве
Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве - РИА Новости, 20.04.2023
Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве
В Москве прошли масштабные учения по ликвидации последствий паводка и тушению природных пожаров.
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Спасатели и городские службы отработали на практике весь алгоритм действий - от организации переправ и эвакуации людей до восстановления поврежденных коммуникаций. Подробнее о ходе учений узнайте в нашем ролике.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве
В Москве прошли масштабные учения по ликвидации последствий паводка и тушению природных пожаров. Спасатели и городские службы отработали на практике весь алгоритм действий - от организации переправ и эвакуации людей до восстановления поврежденных коммуникаций. Подробнее о ходе учений узнайте в нашем ролике.
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видео, москва, городское хозяйство москвы, видео
Видео, Москва, Городское хозяйство Москвы
Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве
В Москве прошли масштабные учения по ликвидации последствий паводка и тушению природных пожаров.
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Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве

Читать ria.ru в
В Москве прошли масштабные учения по ликвидации последствий паводка и тушению природных пожаров.
Спасатели и городские службы отработали на практике весь алгоритм действий - от организации переправ и эвакуации людей до восстановления поврежденных коммуникаций. Подробнее о ходе учений узнайте в нашем ролике.
 
ВидеоМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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