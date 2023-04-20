https://ria.ru/20230420/ucheniya-1866656829.html
Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве
Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве - РИА Новости, 20.04.2023
Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве
В Москве прошли масштабные учения по ликвидации последствий паводка и тушению природных пожаров.
2023-04-20T16:01
2023-04-20T16:01
2023-04-20T16:04
видео
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866539209_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71df0530e12008849c5bdb120644a105.jpg
Спасатели и городские службы отработали на практике весь алгоритм действий - от организации переправ и эвакуации людей до восстановления поврежденных коммуникаций. Подробнее о ходе учений узнайте в нашем ролике.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866539209_269:0:1709:1080_1920x0_80_0_0_6b91fcc48534959076ac3a29433e674a.jpg
Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве
В Москве прошли масштабные учения по ликвидации последствий паводка и тушению природных пожаров. Спасатели и городские службы отработали на практике весь алгоритм действий - от организации переправ и эвакуации людей до восстановления поврежденных коммуникаций. Подробнее о ходе учений узнайте в нашем ролике.
2023-04-20T16:01
true
PT2M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, городское хозяйство москвы, видео
Видео, Москва, Городское хозяйство Москвы
Ликвидация последствий ЧС. Как прошли масштабные учения в Москве
В Москве прошли масштабные учения по ликвидации последствий паводка и тушению природных пожаров.