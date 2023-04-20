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Российские корабли провели учения по поиску подводной лодки в Черном море - РИА Новости, 20.04.2023
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13:20 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/ucheniya-1866594339.html
Российские корабли провели учения по поиску подводной лодки в Черном море
Российские корабли провели учения по поиску подводной лодки в Черном море - РИА Новости, 20.04.2023
Российские корабли провели учения по поиску подводной лодки в Черном море
Российские корабли провели в Черном море учения по поиску подводной лодки, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:20
2023-04-20T13:20
черное море
россия
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Российские корабли провели в Черном море учения по поиску подводной лодки, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. "Экипажи фрегата "Адмирал Макаров" и малого противолодочного корабля "Ейск" Черноморского флота провели учение по поиску и обнаружению подводной лодки противника. Учение прошло в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря в соответствии с планом боевой подготовки сил флота", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что роль условного противника выполнял экипаж "Старый Оскол". В ходе учений экипажи кораблей отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию. Маневры прошли во взаимодействии с противолодочными силами морской авиации ЧФ.
https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865799509.html
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черное море, россия
Черное море, Россия
Российские корабли провели учения по поиску подводной лодки в Черном море

Экипажи "Адмирала Макарова" и "Ейска" провели учения по поиску подлодки в Черном море

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкФрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота Адмирал Макаров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Российские корабли провели в Черном море учения по поиску подводной лодки, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
"Экипажи фрегата "Адмирал Макаров" и малого противолодочного корабля "Ейск" Черноморского флота провели учение по поиску и обнаружению подводной лодки противника. Учение прошло в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря в соответствии с планом боевой подготовки сил флота", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что роль условного противника выполнял экипаж "Старый Оскол". В ходе учений экипажи кораблей отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию.
Маневры прошли во взаимодействии с противолодочными силами морской авиации ЧФ.
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