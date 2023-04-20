https://ria.ru/20230420/ucheniya-1866594339.html

Российские корабли провели учения по поиску подводной лодки в Черном море

Российские корабли провели учения по поиску подводной лодки в Черном море - РИА Новости, 20.04.2023

Российские корабли провели учения по поиску подводной лодки в Черном море

Российские корабли провели в Черном море учения по поиску подводной лодки, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:20

2023-04-20T13:20

2023-04-20T13:20

черное море

россия

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Российские корабли провели в Черном море учения по поиску подводной лодки, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. "Экипажи фрегата "Адмирал Макаров" и малого противолодочного корабля "Ейск" Черноморского флота провели учение по поиску и обнаружению подводной лодки противника. Учение прошло в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря в соответствии с планом боевой подготовки сил флота", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что роль условного противника выполнял экипаж "Старый Оскол". В ходе учений экипажи кораблей отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию. Маневры прошли во взаимодействии с противолодочными силами морской авиации ЧФ.

https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865799509.html

черное море

россия

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черное море, россия