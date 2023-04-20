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Москва и Гавана обсудят поставку топлива на Кубу - РИА Новости, 20.04.2023
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20:24 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/toplivo-1866745236.html
Москва и Гавана обсудят поставку топлива на Кубу
Москва и Гавана обсудят поставку топлива на Кубу - РИА Новости, 20.04.2023
Москва и Гавана обсудят поставку топлива на Кубу
Вопрос поставок российского топлива Кубе будет обсуждаться в ходе предстоящей встречи межправкомиссии в Гаване, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:24
2023-04-20T20:24
куба
россия
гавана
сергей лавров
мигель диас-канель
нефть
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Вопрос поставок российского топлива Кубе будет обсуждаться в ходе предстоящей встречи межправкомиссии в Гаване, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам министра, в ходе последнего визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Россию было "достигнуто много" и согласовано сотрудничество в области поставок топлива и продовольствия. "Сейчас эта работа находится на завершающей стадии, буквально в ближайшие дни должны быть объявлены первые результаты, а окончательно все это будет обсуждено в ходе межправительственной комиссии, которая в середине мая здесь заседает", - сказал министр по итогам визита на Кубу.
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куба, россия, гавана, сергей лавров, мигель диас-канель, нефть
Куба, Россия, Гавана, Сергей Лавров, Мигель Диас-Канель, Нефть
Москва и Гавана обсудят поставку топлива на Кубу

Лавров: поставки топлива Кубе будут обсуждаться в ходе предстоящей межправкомиссии

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Вопрос поставок российского топлива Кубе будет обсуждаться в ходе предстоящей встречи межправкомиссии в Гаване, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам министра, в ходе последнего визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Россию было "достигнуто много" и согласовано сотрудничество в области поставок топлива и продовольствия.
"Сейчас эта работа находится на завершающей стадии, буквально в ближайшие дни должны быть объявлены первые результаты, а окончательно все это будет обсуждено в ходе межправительственной комиссии, которая в середине мая здесь заседает", - сказал министр по итогам визита на Кубу.
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КубаРоссияГаванаСергей ЛавровМигель Диас-КанельНефть
 
 
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