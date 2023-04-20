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Москва и Гавана обсудят поставку топлива на Кубу

Москва и Гавана обсудят поставку топлива на Кубу - РИА Новости, 20.04.2023

Москва и Гавана обсудят поставку топлива на Кубу

Вопрос поставок российского топлива Кубе будет обсуждаться в ходе предстоящей встречи межправкомиссии в Гаване, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T20:24

2023-04-20T20:24

2023-04-20T20:24

куба

россия

гавана

сергей лавров

мигель диас-канель

нефть

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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Вопрос поставок российского топлива Кубе будет обсуждаться в ходе предстоящей встречи межправкомиссии в Гаване, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам министра, в ходе последнего визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Россию было "достигнуто много" и согласовано сотрудничество в области поставок топлива и продовольствия. "Сейчас эта работа находится на завершающей стадии, буквально в ближайшие дни должны быть объявлены первые результаты, а окончательно все это будет обсуждено в ходе межправительственной комиссии, которая в середине мая здесь заседает", - сказал министр по итогам визита на Кубу.

https://ria.ru/20230417/potolok-1865944332.html

куба

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гавана

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куба, россия, гавана, сергей лавров, мигель диас-канель, нефть