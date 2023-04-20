https://ria.ru/20230420/terrorizm-1866570660.html

В России за год не оправдали ни одного обвиняемого в терроризме

В России за год не оправдали ни одного обвиняемого в терроризме - РИА Новости, 20.04.2023

В России за год не оправдали ни одного обвиняемого в терроризме

Более 730 человек в России за прошлый год осуждены за террористические преступления, оправдательных приговоров не было, указано в статистике Судебного... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:05

2023-04-20T12:05

2023-04-20T12:05

безопасность

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 730 человек в России за прошлый год осуждены за террористические преступления, оправдательных приговоров не было, указано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ. Так, по статье 205 УК РФ (террористический акт) осуждено 7 человек, все получили сроки в колонии. По другим террористическим статьям - о содействии терроризму, призывах, участии в террористической организации - осуждено 729 человек. Оправдательных приговоров по этим статьям нет, но 28 человек направили на принудительное лечение. Из всех осужденных 33 заключили соглашение со следствием, 80 просили о рассмотрении дела в особом порядке, предусматривающем полное признание вины в обмен на не самый суровый срок. Большая часть осужденных в этой категории получили реальные или условные сроки, 153 обвиняемых отделались штрафом. За экстремистские преступления за год осуждено 629 человек, 4 оправданы, 19 отправились на принудительное лечение.

https://ria.ru/20230407/terrorizm-1863893671.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, верховный суд рф