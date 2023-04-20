https://ria.ru/20230420/tanets-1866523789.html

Красноярский ансамбль танца Сибири триумфально выступил в Кремле

Красноярский ансамбль танца Сибири триумфально выступил в Кремле - РИА Новости, 20.04.2023

Красноярский ансамбль танца Сибири триумфально выступил в Кремле

Выступление Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко на сцене Государственного Кремлевского дворца, исполнившего в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:27

2023-04-20T09:27

2023-04-20T09:27

москва

красноярский край

государственный кремлевский дворец

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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Выступление Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко на сцене Государственного Кремлевского дворца, исполнившего в течение концерта 17-минутный танцевальный номер "Енисейская ярмарка", посмотрели более 3 тысяч зрителей, сообщила пресс-служба краевого министерства культуры. "На сцене Государственного Кремлевского дворца выступил Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко с программой "Вместе мы – Россия!". Концерт посмотрели более 3 тысяч зрителей. Основу программы составили уникальные постановки Михаила Годенко: лирические хороводы "У колодца" и "Утушки", казачий пляс "Красный яр", задорная пляска "Сибирская потеха" и другие. Ансамбль исполнил и самый продолжительный танец – "Енисейская ярмарка", сюита состоит из пяти частей и длится более 17 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что в программу концерта также вошли и новые постановки коллектива – хакасский танец "День Большого Солнца", долганский танец "Музыка ледяной степи" и другие номера ансамбля, которые по праву заняли достойное место в сокровищнице отечественного хореографического искусства. Ансамбль вместе с Красноярским филармоническим русским оркестром им. А.Ю. Бардина в 2022 году триумфально выступил в Москве с программой "Сибирь моя", приуроченной к празднованию 200-летия образования Енисейской губернии. Главный балетмейстер ансамбля – легендарная солистка при Михаиле Годенко, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак. Концерт проходил при поддержке правительства Красноярского края. Ансамбль танца Сибири Красноярской краевой филармонии – лауреат международных, всесоюзных, всероссийских фестивалей и конкурсов. В 1991 году в память о заслугах знаменитого хореографа и бессменного руководителя коллективу присвоено имя Михаила Годенко.

https://ria.ru/20230414/modernizatsiya-1865312890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, красноярский край, государственный кремлевский дворец