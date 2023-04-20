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Красноярский ансамбль танца Сибири триумфально выступил в Кремле - РИА Новости, 20.04.2023
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09:27 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/tanets-1866523789.html
Красноярский ансамбль танца Сибири триумфально выступил в Кремле
Красноярский ансамбль танца Сибири триумфально выступил в Кремле - РИА Новости, 20.04.2023
Красноярский ансамбль танца Сибири триумфально выступил в Кремле
Выступление Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко на сцене Государственного Кремлевского дворца, исполнившего в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:27
2023-04-20T09:27
москва
красноярский край
государственный кремлевский дворец
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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Выступление Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко на сцене Государственного Кремлевского дворца, исполнившего в течение концерта 17-минутный танцевальный номер "Енисейская ярмарка", посмотрели более 3 тысяч зрителей, сообщила пресс-служба краевого министерства культуры. "На сцене Государственного Кремлевского дворца выступил Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко с программой "Вместе мы – Россия!". Концерт посмотрели более 3 тысяч зрителей. Основу программы составили уникальные постановки Михаила Годенко: лирические хороводы "У колодца" и "Утушки", казачий пляс "Красный яр", задорная пляска "Сибирская потеха" и другие. Ансамбль исполнил и самый продолжительный танец – "Енисейская ярмарка", сюита состоит из пяти частей и длится более 17 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что в программу концерта также вошли и новые постановки коллектива – хакасский танец "День Большого Солнца", долганский танец "Музыка ледяной степи" и другие номера ансамбля, которые по праву заняли достойное место в сокровищнице отечественного хореографического искусства. Ансамбль вместе с Красноярским филармоническим русским оркестром им. А.Ю. Бардина в 2022 году триумфально выступил в Москве с программой "Сибирь моя", приуроченной к празднованию 200-летия образования Енисейской губернии. Главный балетмейстер ансамбля – легендарная солистка при Михаиле Годенко, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак. Концерт проходил при поддержке правительства Красноярского края. Ансамбль танца Сибири Красноярской краевой филармонии – лауреат международных, всесоюзных, всероссийских фестивалей и конкурсов. В 1991 году в память о заслугах знаменитого хореографа и бессменного руководителя коллективу присвоено имя Михаила Годенко.
https://ria.ru/20230414/modernizatsiya-1865312890.html
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москва, красноярский край, государственный кремлевский дворец
Москва, Красноярский край, Государственный Кремлевский дворец
Красноярский ансамбль танца Сибири триумфально выступил в Кремле

Более трех тысяч человек пришли в Кремлевский дворец на выступление ансамбля танца Сибири

© Фото : Министерство культуры Красноярского краяАнсамбль танца Сибири выступил в Кремле
Ансамбль танца Сибири выступил в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : Министерство культуры Красноярского края
Ансамбль танца Сибири выступил в Кремле
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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Выступление Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко на сцене Государственного Кремлевского дворца, исполнившего в течение концерта 17-минутный танцевальный номер "Енисейская ярмарка", посмотрели более 3 тысяч зрителей, сообщила пресс-служба краевого министерства культуры.
"На сцене Государственного Кремлевского дворца выступил Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко с программой "Вместе мы – Россия!". Концерт посмотрели более 3 тысяч зрителей. Основу программы составили уникальные постановки Михаила Годенко: лирические хороводы "У колодца" и "Утушки", казачий пляс "Красный яр", задорная пляска "Сибирская потеха" и другие. Ансамбль исполнил и самый продолжительный танец – "Енисейская ярмарка", сюита состоит из пяти частей и длится более 17 минут", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в программу концерта также вошли и новые постановки коллектива – хакасский танец "День Большого Солнца", долганский танец "Музыка ледяной степи" и другие номера ансамбля, которые по праву заняли достойное место в сокровищнице отечественного хореографического искусства.
Ансамбль вместе с Красноярским филармоническим русским оркестром им. А.Ю. Бардина в 2022 году триумфально выступил в Москве с программой "Сибирь моя", приуроченной к празднованию 200-летия образования Енисейской губернии.
Главный балетмейстер ансамбля – легендарная солистка при Михаиле Годенко, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак. Концерт проходил при поддержке правительства Красноярского края.
Ансамбль танца Сибири Красноярской краевой филармонии – лауреат международных, всесоюзных, всероссийских фестивалей и конкурсов. В 1991 году в память о заслугах знаменитого хореографа и бессменного руководителя коллективу присвоено имя Михаила Годенко.
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