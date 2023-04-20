https://ria.ru/20230420/tailand-1866535907.html
В Таиланде рассказали о влиянии новых вариантов COVID-19 на туризм
В Таиланде рассказали о влиянии новых вариантов COVID-19 на туризм - РИА Новости, 20.04.2023
В Таиланде рассказали о влиянии новых вариантов COVID-19 на туризм
Распространение новых вариантов COVID-19 не повлияло на цель Таиланда принять 25 миллионов туристов в 2023 году, заявил министр туризма и спорта страны Пипат... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:03
2023-04-20T11:03
2023-04-20T11:03
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туризм
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Распространение новых вариантов COVID-19 не повлияло на цель Таиланда принять 25 миллионов туристов в 2023 году, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. "Страна готова встретить всех этих гостей с точки зрения наличия вакцин и лекарств для тайцев и иностранцев", — приводит слова министра тайская газета Bangkok Post. Ратчакитпракан добавил, что его министерство все еще надеется принять 80 миллионов иностранных туристов к 2027 году, что обеспечит 25 процентов ВВП страны. По оценке чиновника, главными "аргументами" в привлечении путешественников станут уникальные природные достопримечательности Таиланда, такие как остров Крадан в провинции Транг, который в этом году был назван лучшим пляжем в мире по версии World Beach Guide. Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Таиланда планирует создать по крайней мере один центр вакцинации от COVID-19 в каждой провинции страны для иностранных туристов. Прежде такая услуга была доступна только в крупнейших городах королевства.
https://ria.ru/20230419/tailand-1866417171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, коронавирус covid-19
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Коронавирус COVID-19
В Таиланде рассказали о влиянии новых вариантов COVID-19 на туризм
Власти: распространение новых вариантов COVID-19 не повлияло на туризм в Таиланда
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Распространение новых вариантов COVID-19 не повлияло на цель Таиланда принять 25 миллионов туристов в 2023 году, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан.
"Страна готова встретить всех этих гостей с точки зрения наличия вакцин и лекарств для тайцев и иностранцев", — приводит слова министра тайская газета Bangkok Post.
Ратчакитпракан добавил, что его министерство все еще надеется принять 80 миллионов иностранных туристов к 2027 году, что обеспечит 25 процентов ВВП страны. По оценке чиновника, главными "аргументами" в привлечении путешественников станут уникальные природные достопримечательности Таиланда, такие как остров Крадан в провинции Транг, который в этом году был назван лучшим пляжем в мире по версии World Beach Guide.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Таиланда планирует создать по крайней мере один центр вакцинации от COVID-19 в каждой провинции страны для иностранных туристов. Прежде такая услуга была доступна только в крупнейших городах королевства.
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