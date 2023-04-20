https://ria.ru/20230420/tailand-1866535907.html

В Таиланде рассказали о влиянии новых вариантов COVID-19 на туризм

В Таиланде рассказали о влиянии новых вариантов COVID-19 на туризм - РИА Новости, 20.04.2023

В Таиланде рассказали о влиянии новых вариантов COVID-19 на туризм

Распространение новых вариантов COVID-19 не повлияло на цель Таиланда принять 25 миллионов туристов в 2023 году, заявил министр туризма и спорта страны Пипат... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:03

2023-04-20T11:03

2023-04-20T11:03

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Распространение новых вариантов COVID-19 не повлияло на цель Таиланда принять 25 миллионов туристов в 2023 году, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. "Страна готова встретить всех этих гостей с точки зрения наличия вакцин и лекарств для тайцев и иностранцев", — приводит слова министра тайская газета Bangkok Post. Ратчакитпракан добавил, что его министерство все еще надеется принять 80 миллионов иностранных туристов к 2027 году, что обеспечит 25 процентов ВВП страны. По оценке чиновника, главными "аргументами" в привлечении путешественников станут уникальные природные достопримечательности Таиланда, такие как остров Крадан в провинции Транг, который в этом году был назван лучшим пляжем в мире по версии World Beach Guide. Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Таиланда планирует создать по крайней мере один центр вакцинации от COVID-19 в каждой провинции страны для иностранных туристов. Прежде такая услуга была доступна только в крупнейших городах королевства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, коронавирус covid-19