https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html
Представитель армии Судана заявил о недопустимости "ливийского сценария"
Представитель армии Судана заявил о недопустимости "ливийского сценария" - РИА Новости, 20.04.2023
Представитель армии Судана заявил о недопустимости "ливийского сценария"
Суданские вооруженные силы не допустят развития в стране "ливийского сценария", заявил РИА Новости официальный представитель вооруженных сил Судана бригадный... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:16
2023-04-20T17:16
2023-04-20T17:16
в мире
судан
ливия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_131775264f3d43a43f76461f89b93199.jpg
ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Суданские вооруженные силы не допустят развития в стране "ливийского сценария", заявил РИА Новости официальный представитель вооруженных сил Судана бригадный генерал Набиль Абдалла. "Мы никогда не позволим нашей стране скатиться в какие-либо ситуации, подобные любому такому сценарию, происходящему где бы то ни было", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности разделения Судана между разными противоборствующими силами по примеру Ливии.
https://ria.ru/20230420/sudan-1866643082.html
судан
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d79610112d2d09dc80a7cc0a96663f42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, ливия
Представитель армии Судана заявил о недопустимости "ливийского сценария"
Суданский генерал: вооруженные силы не допустят развития в стране ливийского сценария
ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Суданские вооруженные силы не допустят развития в стране "ливийского сценария", заявил РИА Новости официальный представитель вооруженных сил Судана бригадный генерал Набиль Абдалла.
"Мы никогда не позволим нашей стране скатиться в какие-либо ситуации, подобные любому такому сценарию, происходящему где бы то ни было", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности разделения Судана между разными противоборствующими силами по примеру Ливии.
Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол