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Представитель армии Судана заявил о недопустимости "ливийского сценария" - РИА Новости, 20.04.2023
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17:16 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html
Представитель армии Судана заявил о недопустимости "ливийского сценария"
Представитель армии Судана заявил о недопустимости "ливийского сценария" - РИА Новости, 20.04.2023
Представитель армии Судана заявил о недопустимости "ливийского сценария"
Суданские вооруженные силы не допустят развития в стране "ливийского сценария", заявил РИА Новости официальный представитель вооруженных сил Судана бригадный... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:16
2023-04-20T17:16
в мире
судан
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ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Суданские вооруженные силы не допустят развития в стране "ливийского сценария", заявил РИА Новости официальный представитель вооруженных сил Судана бригадный генерал Набиль Абдалла. "Мы никогда не позволим нашей стране скатиться в какие-либо ситуации, подобные любому такому сценарию, происходящему где бы то ни было", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности разделения Судана между разными противоборствующими силами по примеру Ливии.
https://ria.ru/20230420/sudan-1866643082.html
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в мире, судан, ливия
В мире, Судан, Ливия
Представитель армии Судана заявил о недопустимости "ливийского сценария"

Суданский генерал: вооруженные силы не допустят развития в стране ливийского сценария

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Суданские вооруженные силы не допустят развития в стране "ливийского сценария", заявил РИА Новости официальный представитель вооруженных сил Судана бригадный генерал Набиль Абдалла.
"Мы никогда не позволим нашей стране скатиться в какие-либо ситуации, подобные любому такому сценарию, происходящему где бы то ни было", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности разделения Судана между разными противоборствующими силами по примеру Ливии.
Уничтоженные автомобили на улице в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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