https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html

Представитель армии Судана заявил о недопустимости "ливийского сценария"

Представитель армии Судана заявил о недопустимости "ливийского сценария" - РИА Новости, 20.04.2023

Представитель армии Судана заявил о недопустимости "ливийского сценария"

Суданские вооруженные силы не допустят развития в стране "ливийского сценария", заявил РИА Новости официальный представитель вооруженных сил Судана бригадный... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:16

2023-04-20T17:16

2023-04-20T17:16

в мире

судан

ливия

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ХАРТУМ, 20 апр - РИА Новости. Суданские вооруженные силы не допустят развития в стране "ливийского сценария", заявил РИА Новости официальный представитель вооруженных сил Судана бригадный генерал Набиль Абдалла. "Мы никогда не позволим нашей стране скатиться в какие-либо ситуации, подобные любому такому сценарию, происходящему где бы то ни было", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности разделения Судана между разными противоборствующими силами по примеру Ливии.

https://ria.ru/20230420/sudan-1866643082.html

судан

ливия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, судан, ливия