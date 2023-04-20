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Посол Судана пообещал россиянам поддержку при возможной эвакуации из страны - РИА Новости, 20.04.2023
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15:29 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sudan-1866646359.html
Посол Судана пообещал россиянам поддержку при возможной эвакуации из страны
Посол Судана пообещал россиянам поддержку при возможной эвакуации из страны - РИА Новости, 20.04.2023
Посол Судана пообещал россиянам поддержку при возможной эвакуации из страны
Власти Республики Судан окажут всю необходимую поддержку в соответствии с международными законами, если понадобится эвакуация россиян из страны на фоне... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:29
2023-04-20T15:29
в мире
судан
россия
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Власти Республики Судан окажут всю необходимую поддержку в соответствии с международными законами, если понадобится эвакуация россиян из страны на фоне столкновений, заявил посол Республики Судан в России Мохаммед Сиррадж. "В соответствии со своими обязательствами по международному законодательству и в рамках Венской конвенции правительство Судана окажет максимальную поддержку для осуществления любой требуемой эвакуации", - сказал Сиррадж во время пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос об эвакуации из Судана граждан России. Москва прорабатывает различные варианты развития ситуации, заявил РИА Новости ранее информированный диписточник, отвечая на вопрос о возможности эвакуации дипломатов РФ из Судана. Он отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации". "Думаем и прорабатываем все возможные варианты... У нас подход многовариантный, мы, конечно, прорабатываем разные варианты", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230419/sudane-1866255666.html
https://ria.ru/20230420/sudan-1866498538.html
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в мире, судан, россия, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Россия, Столкновения в Хартуме
Посол Судана пообещал россиянам поддержку при возможной эвакуации из страны

Посол Судана Сиррадж: страна окажет поддержку, если понадобится эвакуация россиян

© Фото : посольство СуданаПосол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж
Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : посольство Судана
Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Власти Республики Судан окажут всю необходимую поддержку в соответствии с международными законами, если понадобится эвакуация россиян из страны на фоне столкновений, заявил посол Республики Судан в России Мохаммед Сиррадж.
"В соответствии со своими обязательствами по международному законодательству и в рамках Венской конвенции правительство Судана окажет максимальную поддержку для осуществления любой требуемой эвакуации", - сказал Сиррадж во время пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос об эвакуации из Судана граждан России.
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Москва прорабатывает различные варианты развития ситуации, заявил РИА Новости ранее информированный диписточник, отвечая на вопрос о возможности эвакуации дипломатов РФ из Судана.
Он отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации".
"Думаем и прорабатываем все возможные варианты... У нас подход многовариантный, мы, конечно, прорабатываем разные варианты", - добавил собеседник агентства.
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