https://ria.ru/20230420/sudan-1866646359.html
Посол Судана пообещал россиянам поддержку при возможной эвакуации из страны
Посол Судана пообещал россиянам поддержку при возможной эвакуации из страны - РИА Новости, 20.04.2023
Посол Судана пообещал россиянам поддержку при возможной эвакуации из страны
Власти Республики Судан окажут всю необходимую поддержку в соответствии с международными законами, если понадобится эвакуация россиян из страны на фоне... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:29
2023-04-20T15:29
2023-04-20T15:29
в мире
судан
россия
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857531425_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_a8a25a5a7d58c07fc797721cc67488ec.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Власти Республики Судан окажут всю необходимую поддержку в соответствии с международными законами, если понадобится эвакуация россиян из страны на фоне столкновений, заявил посол Республики Судан в России Мохаммед Сиррадж. "В соответствии со своими обязательствами по международному законодательству и в рамках Венской конвенции правительство Судана окажет максимальную поддержку для осуществления любой требуемой эвакуации", - сказал Сиррадж во время пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос об эвакуации из Судана граждан России. Москва прорабатывает различные варианты развития ситуации, заявил РИА Новости ранее информированный диписточник, отвечая на вопрос о возможности эвакуации дипломатов РФ из Судана. Он отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации". "Думаем и прорабатываем все возможные варианты... У нас подход многовариантный, мы, конечно, прорабатываем разные варианты", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230419/sudane-1866255666.html
https://ria.ru/20230420/sudan-1866498538.html
судан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857531425_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_478e13772313e3115559576e61924d02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, россия, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Россия, Столкновения в Хартуме
Посол Судана пообещал россиянам поддержку при возможной эвакуации из страны
Посол Судана Сиррадж: страна окажет поддержку, если понадобится эвакуация россиян
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Власти Республики Судан окажут всю необходимую поддержку в соответствии с международными законами, если понадобится эвакуация россиян из страны на фоне столкновений, заявил посол Республики Судан в России Мохаммед Сиррадж.
"В соответствии со своими обязательствами по международному законодательству и в рамках Венской конвенции правительство Судана окажет максимальную поддержку для осуществления любой требуемой эвакуации", - сказал Сиррадж во время пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос об эвакуации из Судана граждан России.
В Судане за день погибли в боестолкновениях 30 человек Москва
прорабатывает различные варианты развития ситуации, заявил РИА Новости ранее информированный диписточник, отвечая на вопрос о возможности эвакуации дипломатов РФ из Судана.
Он отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации".
"Думаем и прорабатываем все возможные варианты... У нас подход многовариантный, мы, конечно, прорабатываем разные варианты", - добавил собеседник агентства.
Из Судана эвакуировали 177 египетских военных