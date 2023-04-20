https://ria.ru/20230420/sudan-1866646359.html

Посол Судана пообещал россиянам поддержку при возможной эвакуации из страны

Посол Судана пообещал россиянам поддержку при возможной эвакуации из страны - РИА Новости, 20.04.2023

Посол Судана пообещал россиянам поддержку при возможной эвакуации из страны

Власти Республики Судан окажут всю необходимую поддержку в соответствии с международными законами, если понадобится эвакуация россиян из страны на фоне... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:29

2023-04-20T15:29

2023-04-20T15:29

в мире

судан

россия

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Власти Республики Судан окажут всю необходимую поддержку в соответствии с международными законами, если понадобится эвакуация россиян из страны на фоне столкновений, заявил посол Республики Судан в России Мохаммед Сиррадж. "В соответствии со своими обязательствами по международному законодательству и в рамках Венской конвенции правительство Судана окажет максимальную поддержку для осуществления любой требуемой эвакуации", - сказал Сиррадж во время пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос об эвакуации из Судана граждан России. Москва прорабатывает различные варианты развития ситуации, заявил РИА Новости ранее информированный диписточник, отвечая на вопрос о возможности эвакуации дипломатов РФ из Судана. Он отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации". "Думаем и прорабатываем все возможные варианты... У нас подход многовариантный, мы, конечно, прорабатываем разные варианты", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230419/sudane-1866255666.html

https://ria.ru/20230420/sudan-1866498538.html

судан

россия

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в мире, судан, россия, столкновения в хартуме