https://ria.ru/20230420/sudan-1866643082.html
Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол
Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол - РИА Новости, 20.04.2023
Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол
Армия Судана способна вернуть ситуацию в стране в нормальное русло, происходящее - внутреннее дело страны, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:21
2023-04-20T15:21
2023-04-20T15:21
в мире
судан
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866526696_336:295:3071:1834_1920x0_80_0_0_c7415fe34b6234e9af280c5e2b86c838.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Армия Судана способна вернуть ситуацию в стране в нормальное русло, происходящее - внутреннее дело страны, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж."Я бы хотел подтвердить, и, как МИД Судана подтвердил в своем официальном заявлении, то, что происходит в Судане - это внутреннее дело Судана. И армия Судана способна по своим прерогативам, по своим задачам вернуть ситуацию в Судане в нормальное русло", - заявил Сиррадж на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос, нуждается ли страна в какой-либо внешней помощи.
https://ria.ru/20230420/zakhvat-1866590554.html
судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866526696_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_80135a8e832e8dd1a8d1e1abc1d42b73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме
Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол
Посол Сиррадж: армия Судана способна вернуть ситуацию в стране в нормальное русло