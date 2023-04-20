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Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол - РИА Новости, 20.04.2023
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15:21 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sudan-1866643082.html
Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол
Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол - РИА Новости, 20.04.2023
Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол
Армия Судана способна вернуть ситуацию в стране в нормальное русло, происходящее - внутреннее дело страны, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:21
2023-04-20T15:21
в мире
судан
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Армия Судана способна вернуть ситуацию в стране в нормальное русло, происходящее - внутреннее дело страны, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж."Я бы хотел подтвердить, и, как МИД Судана подтвердил в своем официальном заявлении, то, что происходит в Судане - это внутреннее дело Судана. И армия Судана способна по своим прерогативам, по своим задачам вернуть ситуацию в Судане в нормальное русло", - заявил Сиррадж на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос, нуждается ли страна в какой-либо внешней помощи.
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в мире, судан, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме
Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол

Посол Сиррадж: армия Судана способна вернуть ситуацию в стране в нормальное русло

© AFP 2023Уничтоженные автомобили на улице в Хартуме, Судан
Уничтоженные автомобили на улице в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023
Уничтоженные автомобили на улице в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Армия Судана способна вернуть ситуацию в стране в нормальное русло, происходящее - внутреннее дело страны, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж.
"Я бы хотел подтвердить, и, как МИД Судана подтвердил в своем официальном заявлении, то, что происходит в Судане - это внутреннее дело Судана. И армия Судана способна по своим прерогативам, по своим задачам вернуть ситуацию в Судане в нормальное русло", - заявил Сиррадж на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос, нуждается ли страна в какой-либо внешней помощи.
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