https://ria.ru/20230420/sudan-1866643082.html

Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол

Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол - РИА Новости, 20.04.2023

Армия Судана способна нормализировать ситуацию в стране, заявил посол

Армия Судана способна вернуть ситуацию в стране в нормальное русло, происходящее - внутреннее дело страны, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:21

2023-04-20T15:21

2023-04-20T15:21

в мире

судан

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Армия Судана способна вернуть ситуацию в стране в нормальное русло, происходящее - внутреннее дело страны, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж."Я бы хотел подтвердить, и, как МИД Судана подтвердил в своем официальном заявлении, то, что происходит в Судане - это внутреннее дело Судана. И армия Судана способна по своим прерогативам, по своим задачам вернуть ситуацию в Судане в нормальное русло", - заявил Сиррадж на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос, нуждается ли страна в какой-либо внешней помощи.

https://ria.ru/20230420/zakhvat-1866590554.html

судан

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, столкновения в хартуме