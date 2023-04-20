https://ria.ru/20230420/styuardessa-1866432679.html

Стюардесса дала советы, как сделать путешествия максимально приятными

Стюардесса дала советы, как сделать путешествия максимально приятными - РИА Новости, 20.04.2023

Стюардесса дала советы, как сделать путешествия максимально приятными

Стюардесса со стажем работы десять лет, побывавшая в 74 странах, дала советы, как сделать путешествие максимально приятным, сообщает Insider. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T03:51

2023-04-20T03:51

2023-04-20T03:51

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Стюардесса со стажем работы десять лет, побывавшая в 74 странах, дала советы, как сделать путешествие максимально приятным, сообщает Insider."После ночного перелета мне всегда хочется рухнуть в гостиничную кровать, — говорит она. – Но я рекомендую не спать. Раньше у меня было правило: я позволяю себе немного вздремнуть, если приземляюсь утром. Но если бы я прилетел в любое время после полудня, я бы заставил себя не ложиться до вечера". По ее словам, это помогает приспособиться к новому часовому поясу и лучше выспаться ночью.Еще один совет: постараться заменить багаж ручной кладью, чтобы не стоять в очередях на регистрацию и не ждать, когда после рейса начнут выдавать чемоданы. Правда, стоит внимательно ознакомиться с правилами авиакомпании.Если багаж все же необходим, лучше повесить на него портативное устройство слежения, чтобы быстрее отыскать его в случае утери.Оригинальный совет она дает тем, кто опасается в сейфе отеля забыть ценные вещи: положить туда же одну из своих туфель. Лучше всего из той пары, которую собираетесь надеть при выезде.Для того, чтобы одежда была в порядке, она рекомендует брать с собой портативный отпариватель. Далеко не во всех отелях есть утюги, да и глажка одежды может оказаться платной услугой. Еще один способ привести в порядок мятые вещи без подручных средств: повесить одежду в ванной, включить душ на самую высокую температуру и закрыть дверь на десять минут.Перед поездкой стюардесса советует загрузить в смартфон приложение для перевода на местный язык, чтобы им можно было пользоваться в отсутствие связи и интернета.Бортпроводница рекомендует внимательно отнестись к аптечке. "То, что вы можете купить лекарства, отпускаемые без рецепта, дома, не означает, что они будут легко доступны во время путешествия", — предупреждает она.Для экономии на отеле, она советует не только проверить цены на сайтах бронирования, но и связаться с самой гостиницей. Там могут предложить экономичный тариф, повысить класс номера до более высокой категории.

https://ria.ru/20230418/puteshestviya-1865902000.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, самолеты, авиакомпании, путешествия