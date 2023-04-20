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В Новосибирске оштрафовали студента, собравшего в ТЦ более 300 подростков - РИА Новости, 20.04.2023
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17:02 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/student-1866684259.html
В Новосибирске оштрафовали студента, собравшего в ТЦ более 300 подростков
В Новосибирске оштрафовали студента, собравшего в ТЦ более 300 подростков - РИА Новости, 20.04.2023
В Новосибирске оштрафовали студента, собравшего в ТЦ более 300 подростков
Суд оштрафовал на 12 тысяч рублей организатора несанкционированного мероприятия в Новосибирске, где в феврале в торгово-развлекательном центре собрались более... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:02
2023-04-20T17:02
происшествия
новосибирск
россия
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НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Суд оштрафовал на 12 тысяч рублей организатора несанкционированного мероприятия в Новосибирске, где в феврале в торгово-развлекательном центре собрались более 300 подростков, сообщает прокуратура Новосибирской области. В СМИ 26 февраля появились сообщения о том, что в некоторых городах России, в том числе Новосибирске, задерживают сторонников субкультуры "Рёдан" (аниме Hunter x Hunter). В Новосибирске полицейские мероприятия прошли в "Галерее Новосибирск". По данным ГУМВД, для недопущения "противоправных деяний" ряд граждан, в том числе несовершеннолетних, были доставлены в отделы полиции для разбирательства. "Приняты меры прокурорского реагирования, направленные на выявление и привлечение к установленной законом ответственности лица, собравшего более 300 подростков в ТРЦ "Галерея", обеспечен надзор за соблюдением требований законодательства при проведении в отношении него административного расследования, а также за соблюдением прав лиц, доставленных из торговых центров в органы внутренних дел", - сообщили в прокуратуре. В надзорном ведомстве отметили, что суд признал организатора сбора подростков виновным в совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка", и назначил ему административный штраф в размере 12 тысяч рублей. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что организатор оказался студентом одного из местных вузов.
https://ria.ru/20230302/draka-1855377860.html
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происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
В Новосибирске оштрафовали студента, собравшего в ТЦ более 300 подростков

В Новосибирске оштрафовали студента, собравшего в ТРЦ "Галерея" более 300 подростков

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Суд оштрафовал на 12 тысяч рублей организатора несанкционированного мероприятия в Новосибирске, где в феврале в торгово-развлекательном центре собрались более 300 подростков, сообщает прокуратура Новосибирской области.
В СМИ 26 февраля появились сообщения о том, что в некоторых городах России, в том числе Новосибирске, задерживают сторонников субкультуры "Рёдан" (аниме Hunter x Hunter). В Новосибирске полицейские мероприятия прошли в "Галерее Новосибирск". По данным ГУМВД, для недопущения "противоправных деяний" ряд граждан, в том числе несовершеннолетних, были доставлены в отделы полиции для разбирательства.
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"Приняты меры прокурорского реагирования, направленные на выявление и привлечение к установленной законом ответственности лица, собравшего более 300 подростков в ТРЦ "Галерея", обеспечен надзор за соблюдением требований законодательства при проведении в отношении него административного расследования, а также за соблюдением прав лиц, доставленных из торговых центров в органы внутренних дел", - сообщили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве отметили, что суд признал организатора сбора подростков виновным в совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка", и назначил ему административный штраф в размере 12 тысяч рублей.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что организатор оказался студентом одного из местных вузов.
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