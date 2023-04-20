https://ria.ru/20230420/student-1866684259.html

В Новосибирске оштрафовали студента, собравшего в ТЦ более 300 подростков

В Новосибирске оштрафовали студента, собравшего в ТЦ более 300 подростков - РИА Новости, 20.04.2023

В Новосибирске оштрафовали студента, собравшего в ТЦ более 300 подростков

Суд оштрафовал на 12 тысяч рублей организатора несанкционированного мероприятия в Новосибирске, где в феврале в торгово-развлекательном центре собрались более... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:02

2023-04-20T17:02

2023-04-20T17:02

происшествия

новосибирск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Суд оштрафовал на 12 тысяч рублей организатора несанкционированного мероприятия в Новосибирске, где в феврале в торгово-развлекательном центре собрались более 300 подростков, сообщает прокуратура Новосибирской области. В СМИ 26 февраля появились сообщения о том, что в некоторых городах России, в том числе Новосибирске, задерживают сторонников субкультуры "Рёдан" (аниме Hunter x Hunter). В Новосибирске полицейские мероприятия прошли в "Галерее Новосибирск". По данным ГУМВД, для недопущения "противоправных деяний" ряд граждан, в том числе несовершеннолетних, были доставлены в отделы полиции для разбирательства. "Приняты меры прокурорского реагирования, направленные на выявление и привлечение к установленной законом ответственности лица, собравшего более 300 подростков в ТРЦ "Галерея", обеспечен надзор за соблюдением требований законодательства при проведении в отношении него административного расследования, а также за соблюдением прав лиц, доставленных из торговых центров в органы внутренних дел", - сообщили в прокуратуре. В надзорном ведомстве отметили, что суд признал организатора сбора подростков виновным в совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка", и назначил ему административный штраф в размере 12 тысяч рублей. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что организатор оказался студентом одного из местных вузов.

https://ria.ru/20230302/draka-1855377860.html

https://ria.ru/20230305/makeevka-1855990791.html

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новосибирск, россия