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Пресс-служба НАТО подтвердила приезд Столтенберга на Украину - РИА Новости, 20.04.2023
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12:09 20.04.2023 (обновлено: 12:35 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/stoltenberg-1866572505.html
Пресс-служба НАТО подтвердила приезд Столтенберга на Украину
Пресс-служба НАТО подтвердила приезд Столтенберга на Украину - РИА Новости, 20.04.2023
Пресс-служба НАТО подтвердила приезд Столтенберга на Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится на Украине с необъявленным визитом, подробности будут опубликованы в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:09
2023-04-20T12:35
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
киев
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится на Украине с необъявленным визитом, подробности будут опубликованы в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель альянса. Ранее о визите генсека в Киев проинформировали украинские СМИ."Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится на Украине. В ближайшее время мы опубликуем дополнительную информацию", - сообщили в альянсе. Это первый визит генсека НАТО на Украину после начала спецоперации РФ в феврале 2022 года.Столтенберг неоднократно заявлял, что альянс не является стороной конфликта на Украине несмотря на то, что государства-члены блока снабжают украинские войска оружием и боеприпасами на десятки миллиардов долларов и готовят десятки тысяч украинских военных.В пятницу генсек НАТО примет участие в заседании контактной группы по Украине, которая пройдет в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Встреча пройдет под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. В Пентагоне сообщали, что Остин планирует обсудить в Рамштайне ситуацию на Украине и новые поставки оружия туда с коллегами из 50 стран. Это 11-я встреча в таком формате.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
https://ria.ru/20230416/merkel-1865660926.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, киев
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Киев
Пресс-служба НАТО подтвердила приезд Столтенберга на Украину

Пресс-служба НАТО подтвердила, что Столтенберг начал визит на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится на Украине с необъявленным визитом, подробности будут опубликованы в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель альянса. Ранее о визите генсека в Киев проинформировали украинские СМИ.
"Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится на Украине. В ближайшее время мы опубликуем дополнительную информацию", - сообщили в альянсе. Это первый визит генсека НАТО на Украину после начала спецоперации РФ в феврале 2022 года.
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев
19 апреля, 13:12
Столтенберг неоднократно заявлял, что альянс не является стороной конфликта на Украине несмотря на то, что государства-члены блока снабжают украинские войска оружием и боеприпасами на десятки миллиардов долларов и готовят десятки тысяч украинских военных.
В пятницу генсек НАТО примет участие в заседании контактной группы по Украине, которая пройдет в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Встреча пройдет под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. В Пентагоне сообщали, что Остин планирует обсудить в Рамштайне ситуацию на Украине и новые поставки оружия туда с коллегами из 50 стран. Это 11-я встреча в таком формате.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Украина нашла виновного в отказе НАТО принимать страну в альянс
16 апреля, 15:28
 
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