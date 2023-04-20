https://ria.ru/20230420/stolknoveniya-1866524148.html

Число погибших мирных жителей в Судане выросло до 198

Число погибших мирных жителей в Судане выросло до 198 - РИА Новости, 20.04.2023

Число погибших мирных жителей в Судане выросло до 198

Число мирных жителей, погибших во время вооруженных столкновений в Судане, достигло почти 200, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на комитет врачей... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:32

2023-04-20T09:32

2023-04-20T10:08

в мире

судан

столкновения в хартуме

мухаммед дагло

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ХАРТУМ, 20 апр — РИА Новости. Число мирных жителей, погибших во время вооруженных столкновений в Судане, достигло почти 200, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на комитет врачей Судана.Ранее ООН сообщала о 185 погибших и 1,8 тысячи пострадавших.Столкновения между суданскими Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля, после того как СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны. При этом в спецназе обвиняют военных в нападении на их базу, а в армии утверждают, что Силы быстрого реагирования атаковали первыми. Кроме того, войсках опровергают заявления о том, что СБР взяли под контроль президентский дворец и международный аэропорт в Хартуме.После трех дней боев стороны договорились о перемирии. Оно должно было вступить в силу 18 апреля в 18:00, но следующим утром снова сообщалось о перестрелках. Вечером 19 апреля и СБР, и армия снова объявили о перемирии на сутки.

https://ria.ru/20230419/sudan-1866274296.html

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в мире, судан, столкновения в хартуме, мухаммед дагло