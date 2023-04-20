https://ria.ru/20230420/starship-1866678493.html
Космический корабль Starship взорвался через три минуты после старта
Космический корабль Starship взорвался через три минуты после старта - РИА Новости, 20.04.2023
Космический корабль Starship взорвался через три минуты после старта
Полет космического корабля Starship завершился нештатной ситуацией через три минуты после старта — ракета начала крутиться, последовал взрыв, следует из... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:43
2023-04-20T16:43
2023-04-20T17:43
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Полет космического корабля Starship завершился нештатной ситуацией через три минуты после старта — ракета начала крутиться, последовал взрыв, следует из трансляции SpaceFlight Now."Полет завершился нештатной ситуацией, <...> не все двигатели успели включиться", — сказал ведущий.На кадрах с трансляции виден взрыв в небе и разлетающиеся обломки."Мы не знаем, произошло ли это вследствие конструкции ракеты, или была дана команда на саморазрушение", — добавил ведущий.Starship ушел в первый испытательный полет с площадки в Техасе в 16:33 мск. Предполагалось, что он поднимется на высоту примерно 234 километров, сделает почти полный виток вокруг Земли, а затем упадет в Тихом океане, неподалеку от Гавайских островов. Сохранять ракету-носитель не планировалось, поэтому первая ступень после отделения должна была упасть в Мексиканский залив.До сих пор по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом ракеты. В преддверии первого полета Маск говорил, что рассчитывать на его успех было бы безумием. При этом он дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке, поскольку в таком случае на подготовку к новому пуску может уйти несколько месяцев.
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Момент падения и взрыва космического корабля Starship
Момент падения и взрыва космического корабля Starship
2023-04-20T16:43
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в мире, spacex, космос - риа наука, илон маск, starship
В мире, SpaceX, Космос - РИА Наука, Илон Маск, Starship
Космический корабль Starship взорвался через три минуты после старта
Сверхтяжелая ракета-носитель Starship взорвалась на четвертой минуте испытательного полета