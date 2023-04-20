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Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложили - РИА Новости, 20.04.2023
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16:33 20.04.2023 (обновлено: 16:39 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/starship-1866672551.html
Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложили
Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложили - РИА Новости, 20.04.2023
Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложили
Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложен, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:33
2023-04-20T16:39
космос - риа наука
spacex
техас
сша
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложен, сообщила компания SpaceX.Старт корабля планировался на 16:28 мск со стартовой площадки в Техасе. Первый испытательный полет корабля должен был состояться еще 17 апреля, но был отложен по техническим причинам.В ходе первого полета Starship должен поднятся на высоту около 234 километров над поверхностью Земли, совершить почти полный облет Земли, после чего упасть в Тихий океан в 225 километрах от побережья Гавайев. Первая ступень ракеты - Super Heavy после отделения от ракеты-носителя приводится в Мексиканском заливе в 32 километрах от места старта в Техасе. В будущем, по задумке создателей, все конструкция будет многоразовой, но в ходе сегодняшнего испытания возвращение частей ракеты не планируется.Накануне испытаний Маск заявлял, что не рассчитывает на успех. Наиболее вероятным исходом он назвал перенос пуска, но назвал двигатели самой уязвимой частью конструкции. Он дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке в штате Техас, поскольку в таком случае на подготовку к повторному пуску может уйти несколько месяцев. Ранее по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом.
https://ria.ru/20230417/starship-1865719352.html
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космос - риа наука, spacex, техас, сша
Космос - РИА Наука, SpaceX, Техас, США
Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложили

Компания SpaceX вновь отложила первый испытательный полет корабля Starship

© Фото : @Elon Musk/TwitterАмериканская компания SpaceX завершила сборку крупнейшей в мире ракеты Starship
Американская компания SpaceX завершила сборку крупнейшей в мире ракеты Starship - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : @Elon Musk/Twitter
Американская компания SpaceX завершила сборку крупнейшей в мире ракеты Starship. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложен, сообщила компания SpaceX.
Старт корабля планировался на 16:28 мск со стартовой площадки в Техасе. Первый испытательный полет корабля должен был состояться еще 17 апреля, но был отложен по техническим причинам.
В ходе первого полета Starship должен поднятся на высоту около 234 километров над поверхностью Земли, совершить почти полный облет Земли, после чего упасть в Тихий океан в 225 километрах от побережья Гавайев. Первая ступень ракеты - Super Heavy после отделения от ракеты-носителя приводится в Мексиканском заливе в 32 километрах от места старта в Техасе. В будущем, по задумке создателей, все конструкция будет многоразовой, но в ходе сегодняшнего испытания возвращение частей ракеты не планируется.
Накануне испытаний Маск заявлял, что не рассчитывает на успех. Наиболее вероятным исходом он назвал перенос пуска, но назвал двигатели самой уязвимой частью конструкции. Он дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке в штате Техас, поскольку в таком случае на подготовку к повторному пуску может уйти несколько месяцев. Ранее по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом.
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