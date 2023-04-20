https://ria.ru/20230420/starship-1866672551.html

Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложили

Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложили - РИА Новости, 20.04.2023

Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложили

Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложен, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:33

2023-04-20T16:33

2023-04-20T16:39

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spacex

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложен, сообщила компания SpaceX.Старт корабля планировался на 16:28 мск со стартовой площадки в Техасе. Первый испытательный полет корабля должен был состояться еще 17 апреля, но был отложен по техническим причинам.В ходе первого полета Starship должен поднятся на высоту около 234 километров над поверхностью Земли, совершить почти полный облет Земли, после чего упасть в Тихий океан в 225 километрах от побережья Гавайев. Первая ступень ракеты - Super Heavy после отделения от ракеты-носителя приводится в Мексиканском заливе в 32 километрах от места старта в Техасе. В будущем, по задумке создателей, все конструкция будет многоразовой, но в ходе сегодняшнего испытания возвращение частей ракеты не планируется.Накануне испытаний Маск заявлял, что не рассчитывает на успех. Наиболее вероятным исходом он назвал перенос пуска, но назвал двигатели самой уязвимой частью конструкции. Он дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке в штате Техас, поскольку в таком случае на подготовку к повторному пуску может уйти несколько месяцев. Ранее по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом.

https://ria.ru/20230417/starship-1865719352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, spacex, техас, сша