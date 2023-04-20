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США планируют в четыре раза нарастить группировку спутников-шпионов - РИА Новости, 20.04.2023
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12:56 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/sputniki-1866587326.html
США планируют в четыре раза нарастить группировку спутников-шпионов
США планируют в четыре раза нарастить группировку спутников-шпионов - РИА Новости, 20.04.2023
США планируют в четыре раза нарастить группировку спутников-шпионов
Национальное управление военно-космической разведки (NRO) США планирует в течение следующих 10 лет в четыре раза увеличить число своих спутников на орбите. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:56
2023-04-20T12:56
сша
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Национальное управление военно-космической разведки (NRO) США планирует в течение следующих 10 лет в четыре раза увеличить число своих спутников на орбите. "В течение следующего десятилетия мы рассчитываем в четыре раза увеличить количество спутников, находящихся на орбите", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства. Как отмечается на сайте NRO, эти спутники, "большие и маленькие", будут располагаться на разных орбитах, собирать и передавать "в десять раз больше сигналов и изображений", чем сейчас. Спутники будут объединять как государственные, так и коммерческие системы. "NRO стремится ускорить наше преимущество в космосе. Мы продолжаем раздвигать границы и разрабатываем новые и более совершенные технологии, чтобы предоставлять важные разведданные нашим политикам, военным и другим пользователям именно тогда, когда они в них нуждаются. От этого зависит безопасность мира и нашей нации", - заявил глава NRO Кристофер Сколезе.
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США
США планируют в четыре раза нарастить группировку спутников-шпионов

США планируют за десять лет нарастить группировку спутников-шпионов в четыре раза

© Depositphotos.com / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Depositphotos.com / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Национальное управление военно-космической разведки (NRO) США планирует в течение следующих 10 лет в четыре раза увеличить число своих спутников на орбите.
"В течение следующего десятилетия мы рассчитываем в четыре раза увеличить количество спутников, находящихся на орбите", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Как отмечается на сайте NRO, эти спутники, "большие и маленькие", будут располагаться на разных орбитах, собирать и передавать "в десять раз больше сигналов и изображений", чем сейчас. Спутники будут объединять как государственные, так и коммерческие системы.
"NRO стремится ускорить наше преимущество в космосе. Мы продолжаем раздвигать границы и разрабатываем новые и более совершенные технологии, чтобы предоставлять важные разведданные нашим политикам, военным и другим пользователям именно тогда, когда они в них нуждаются. От этого зависит безопасность мира и нашей нации", - заявил глава NRO Кристофер Сколезе.
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