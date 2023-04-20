https://ria.ru/20230420/spetsoperatsiya-1870242441.html

Власти Кубани отправили военную технику местного производства в зону СВО

Власти Кубани отправили военную технику местного производства в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Власти Кубани отправили военную технику местного производства в зону СВО

Администрация Кубани передала в зону СВО отечественную военную технику, в том числе местного производства, военно-технические средства были представлены на... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-20T22:06

2023-04-20T22:06

2023-05-06T22:07

специальная военная операция на украине

краснодарский край

вениамин кондратьев

южный военный округ

надежные люди

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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Администрация Кубани передала в зону СВО отечественную военную технику, в том числе местного производства, военно-технические средства были представлены на территории Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы в очередной раз по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева передаем для частей подразделений Южного военного округа военно-техническое имущество.. Средства разведки, видеонаблюдения и тепловизионные камеры, которые изготавливают наши кубанские производители. Ударные и разведывательные БПЛА также кубанского производства", - сказал руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Алексей Горбенко. Горбенко отметил, что департамент по поручению губернатора прорабатывает все вопросы в части приобретения необходимого имущества совместно со штабом Южного военного округа (ЮВО). "Это постоянный процесс, он начался с конца прошлого года. Поступают заявки от войск, которые выполняют производители", - прокомментировал Горбенко. Он отметил, что краевые власти отправляют военную технику в основном для подразделений ЮВО и военнослужащих - уроженцев Краснодарского края.

https://ria.ru/20230420/gumpomosch-1870241554.html

краснодарский край

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краснодарский край, вениамин кондратьев, южный военный округ, надежные люди