Рейтинг@Mail.ru
Власти Кубани отправили военную технику местного производства в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 20.04.2023 (обновлено: 22:07 06.05.2023)
https://ria.ru/20230420/spetsoperatsiya-1870242441.html
Власти Кубани отправили военную технику местного производства в зону СВО
Власти Кубани отправили военную технику местного производства в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Власти Кубани отправили военную технику местного производства в зону СВО
Администрация Кубани передала в зону СВО отечественную военную технику, в том числе местного производства, военно-технические средства были представлены на... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-20T22:06
2023-05-06T22:07
специальная военная операция на украине
краснодарский край
вениамин кондратьев
южный военный округ
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832727822_0:152:3056:1871_1920x0_80_0_0_329d82616b46a34cd46f1e5be4322cd8.jpg
КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Администрация Кубани передала в зону СВО отечественную военную технику, в том числе местного производства, военно-технические средства были представлены на территории Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы в очередной раз по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева передаем для частей подразделений Южного военного округа военно-техническое имущество.. Средства разведки, видеонаблюдения и тепловизионные камеры, которые изготавливают наши кубанские производители. Ударные и разведывательные БПЛА также кубанского производства", - сказал руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Алексей Горбенко. Горбенко отметил, что департамент по поручению губернатора прорабатывает все вопросы в части приобретения необходимого имущества совместно со штабом Южного военного округа (ЮВО). "Это постоянный процесс, он начался с конца прошлого года. Поступают заявки от войск, которые выполняют производители", - прокомментировал Горбенко. Он отметил, что краевые власти отправляют военную технику в основном для подразделений ЮВО и военнослужащих - уроженцев Краснодарского края.
https://ria.ru/20230420/gumpomosch-1870241554.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832727822_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_fb2d542432bb12f6b54e30e6e5a10621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, вениамин кондратьев, южный военный округ, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Южный военный округ, Надежные люди
Власти Кубани отправили военную технику местного производства в зону СВО

Власти Кубани закупили и отправили военную технику местного производства в зону СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка в зоне спецоперации
Самоходная артиллерийская установка в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Администрация Кубани передала в зону СВО отечественную военную технику, в том числе местного производства, военно-технические средства были представлены на территории Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы в очередной раз по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева передаем для частей подразделений Южного военного округа военно-техническое имущество.. Средства разведки, видеонаблюдения и тепловизионные камеры, которые изготавливают наши кубанские производители. Ударные и разведывательные БПЛА также кубанского производства", - сказал руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Алексей Горбенко.
Горбенко отметил, что департамент по поручению губернатора прорабатывает все вопросы в части приобретения необходимого имущества совместно со штабом Южного военного округа (ЮВО).
"Это постоянный процесс, он начался с конца прошлого года. Поступают заявки от войск, которые выполняют производители", - прокомментировал Горбенко.
Он отметил, что краевые власти отправляют военную технику в основном для подразделений ЮВО и военнослужащих - уроженцев Краснодарского края.
Военнослужащие ВС РФ разгружают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Волонтеры привезли гумпомощь в госпиталь с ранеными бойцами СВО
20 апреля, 20:52
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайВениамин КондратьевЮжный военный округНадежные люди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала