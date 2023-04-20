https://ria.ru/20230420/spetsoperatsiya-1870236585.html

Волгоградский губернатор сдал кровь для бойцов спецоперации

Волгоградский губернатор сдал кровь для бойцов спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

Волгоградский губернатор сдал кровь для бойцов спецоперации

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сдал кровь для участников специальной военной операции, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-20T11:02

2023-04-20T11:02

2023-05-06T21:05

специальная военная операция на украине

надежные люди

общество

волгоградская область

луганская народная республика

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сдал кровь для участников специальной военной операции, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. Отмечается, что Бочаров в Национальный день донора посетил мобильный пункт центра крови, развернутого у Волгоградского социально-педагогического университета. "В мобильном пункте <…> губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сдал кровь для участников специальной военной операции", - говорится в сообщении администрации. По информации властей, глава региона регулярно сдает кровь, которая потом используется в больницах и не только волгоградского региона. Отмечается, что с декабря областной центр крови направил в госпитали Луганской народной республики почти 116 литров эритросодержащих компонентов, а также около 171 литра свежезамороженной плазмы.

https://ria.ru/20230419/gumpomosch-1870203970.html

волгоградская область

луганская народная республика

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надежные люди, общество, волгоградская область, луганская народная республика, андрей бочаров