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Волгоградский губернатор сдал кровь для бойцов спецоперации
Волгоградский губернатор сдал кровь для бойцов спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Волгоградский губернатор сдал кровь для бойцов спецоперации
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сдал кровь для участников специальной военной операции, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-20T11:02
2023-04-20T11:02
2023-05-06T21:05
специальная военная операция на украине
надежные люди
общество
волгоградская область
луганская народная республика
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сдал кровь для участников специальной военной операции, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона. Отмечается, что Бочаров в Национальный день донора посетил мобильный пункт центра крови, развернутого у Волгоградского социально-педагогического университета. "В мобильном пункте <…> губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сдал кровь для участников специальной военной операции", - говорится в сообщении администрации. По информации властей, глава региона регулярно сдает кровь, которая потом используется в больницах и не только волгоградского региона. Отмечается, что с декабря областной центр крови направил в госпитали Луганской народной республики почти 116 литров эритросодержащих компонентов, а также около 171 литра свежезамороженной плазмы.
https://ria.ru/20230419/gumpomosch-1870203970.html
волгоградская область
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надежные люди, общество, волгоградская область, луганская народная республика, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Общество, Волгоградская область, Луганская Народная Республика, Андрей Бочаров
Волгоградский губернатор сдал кровь для бойцов спецоперации
Волгоградский губернатор Бочаров сдал кровь для бойцов спецоперации