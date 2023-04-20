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Спецоперация, 20 апреля: в Артемовске продолжаются ожесточенные бои - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/spetsoperatsiya-1866757146.html
Спецоперация, 20 апреля: в Артемовске продолжаются ожесточенные бои
Спецоперация, 20 апреля: в Артемовске продолжаются ожесточенные бои - РИА Новости, 20.04.2023
Спецоперация, 20 апреля: в Артемовске продолжаются ожесточенные бои
В западных кварталах Артемовска продолжаются ожесточенные бои,заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T21:54
2023-04-20T21:54
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
дмитрий песков
йенс столтенберг
нато
денис пушилин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В западных кварталах Артемовска продолжаются ожесточенные бои,заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. Украинский гарнизон в Артемовске обречен, малые группы войск пытаются бежать из города или сдаться в плен, отметил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин. Министерство обороны сообщило в ходе брифинга, что российские военные поразили объединенный штаб группировки украинской армии "Бахмут" в районе Константиновки.Серая зонаИсточник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120-миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, в целом ситуация под контролем, ВС РФ готовы отразить возможное наступление. Новые планы КиеваАгентство Рёнхап со ссылкой на источник в офисе президента Республики Корея заявило, что Южная Корея не поставляет оружие Киеву ради стабильности в отношениях с Россией. Газета Financial Times сообщила, что в Киеве рассчитывают пополнить войска по меньшей мере 40 тысячами солдат, однако чиновники считают, что этого количества будет недостаточно. Издание также опубликовало материал, в котором украинский солдат рассказал, что из его взвода только трое не были убиты или ранены за один день, проведенный в боях за Артемовск. Как отмечает газета, Украина на этом участке уже потеряла значительную часть своих опытных солдат и израсходовала большое количество оружия и артиллерии. Генсек Йенс Столтенберг заявил в Киеве, что общая поддержка Украине со стороны членов НАТО уже превысила 150 миллиардов евро, союзники наращивают поставки самолетов, танков и бронетехники.
https://ria.ru/20230420/sdelka-1866710533.html
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украина, россия, киев, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато, денис пушилин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, НАТО, Денис Пушилин, В мире
Спецоперация, 20 апреля: в Артемовске продолжаются ожесточенные бои

Врио главы ДНР Пушилин: в западных кварталах Артемовска продолжаются ожесточенные бои

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские силы в разрушенном районе Артемовска
Российские силы в разрушенном районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские силы в разрушенном районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В западных кварталах Артемовска продолжаются ожесточенные бои,заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
Украинский гарнизон в Артемовске обречен, малые группы войск пытаются бежать из города или сдаться в плен, отметил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Министерство обороны сообщило в ходе брифинга, что российские военные поразили объединенный штаб группировки украинской армии "Бахмут" в районе Константиновки.

Серая зона

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120-миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, в целом ситуация под контролем, ВС РФ готовы отразить возможное наступление.
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Вчера, 16:41
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.04.2023Посмотреть

Новые планы Киева

Агентство Рёнхап со ссылкой на источник в офисе президента Республики Корея заявило, что Южная Корея не поставляет оружие Киеву ради стабильности в отношениях с Россией.
Газета Financial Times сообщила, что в Киеве рассчитывают пополнить войска по меньшей мере 40 тысячами солдат, однако чиновники считают, что этого количества будет недостаточно. Издание также опубликовало материал, в котором украинский солдат рассказал, что из его взвода только трое не были убиты или ранены за один день, проведенный в боях за Артемовск. Как отмечает газета, Украина на этом участке уже потеряла значительную часть своих опытных солдат и израсходовала большое количество оружия и артиллерии.
Генсек Йенс Столтенберг заявил в Киеве, что общая поддержка Украине со стороны членов НАТО уже превысила 150 миллиардов евро, союзники наращивают поставки самолетов, танков и бронетехники.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергНАТОДенис ПушилинВ мире
 
 
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