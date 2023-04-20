Спецоперация, 20 апреля: в Артемовске продолжаются ожесточенные бои
Врио главы ДНР Пушилин: в западных кварталах Артемовска продолжаются ожесточенные бои
Российские силы в разрушенном районе Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В западных кварталах Артемовска продолжаются ожесточенные бои,заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
Украинский гарнизон в Артемовске обречен, малые группы войск пытаются бежать из города или сдаться в плен, отметил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин.
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Министерство обороны сообщило в ходе брифинга, что российские военные поразили объединенный штаб группировки украинской армии "Бахмут" в районе Константиновки.
Серая зона
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120-миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, в целом ситуация под контролем, ВС РФ готовы отразить возможное наступление.
Новые планы Киева
Агентство Рёнхап со ссылкой на источник в офисе президента Республики Корея заявило, что Южная Корея не поставляет оружие Киеву ради стабильности в отношениях с Россией.
Газета Financial Times сообщила, что в Киеве рассчитывают пополнить войска по меньшей мере 40 тысячами солдат, однако чиновники считают, что этого количества будет недостаточно. Издание также опубликовало материал, в котором украинский солдат рассказал, что из его взвода только трое не были убиты или ранены за один день, проведенный в боях за Артемовск. Как отмечает газета, Украина на этом участке уже потеряла значительную часть своих опытных солдат и израсходовала большое количество оружия и артиллерии.
Генсек Йенс Столтенберг заявил в Киеве, что общая поддержка Украине со стороны членов НАТО уже превысила 150 миллиардов евро, союзники наращивают поставки самолетов, танков и бронетехники.