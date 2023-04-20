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Минобороны показало кадры стрельбы из "Солнцепека" - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/solntsepek-1866623961.html
Минобороны показало кадры стрельбы из "Солнцепека"
Минобороны показало кадры стрельбы из "Солнцепека" - РИА Новости, 20.04.2023
Минобороны показало кадры стрельбы из "Солнцепека"
Минобороны РФ опубликовало ролик, в котором демонстрируется, как экипаж ведет огонь из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:35
2023-04-20T14:35
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало ролик, в котором демонстрируется, как экипаж ведет огонь из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". В ролике демонстрируется, как экипаж получает задачу, садится в машину и выдвигается на позицию. Затем показана работа внутри боевого отделения "Солнцепека". В частности, командир машины специальным рычагом разблокирует башню, оператор наводчик вводит координаты, затем включается пульт управления и следует залп реактивных снарядов с термобарической боевой частью. Также в ролике МО показан результат попадания реактивных снарядов "Солнцепека" по позициям украинских войск. Над местами взрыва боеприпасов видны характерные шарообразные ударные волны, расходящиеся в стороны, они образуются от того, что реактивный снаряд системы выбрасывает аэрозоль перед детонацией и взрыв получается объемным.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры стрельбы из "Солнцепека"

Минобороны опубликовало ролик, где военные ведут огонь из тяжелой системы "Солнцепек"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало ролик, в котором демонстрируется, как экипаж ведет огонь из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".
В ролике демонстрируется, как экипаж получает задачу, садится в машину и выдвигается на позицию. Затем показана работа внутри боевого отделения "Солнцепека". В частности, командир машины специальным рычагом разблокирует башню, оператор наводчик вводит координаты, затем включается пульт управления и следует залп реактивных снарядов с термобарической боевой частью.
Также в ролике МО показан результат попадания реактивных снарядов "Солнцепека" по позициям украинских войск. Над местами взрыва боеприпасов видны характерные шарообразные ударные волны, расходящиеся в стороны, они образуются от того, что реактивный снаряд системы выбрасывает аэрозоль перед детонацией и взрыв получается объемным.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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