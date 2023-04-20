https://ria.ru/20230420/solntsepek-1866623961.html

Минобороны показало кадры стрельбы из "Солнцепека"

Минобороны показало кадры стрельбы из "Солнцепека" - РИА Новости, 20.04.2023

Минобороны показало кадры стрельбы из "Солнцепека"

Минобороны РФ опубликовало ролик, в котором демонстрируется, как экипаж ведет огонь из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:35

2023-04-20T14:35

2023-04-20T14:35

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало ролик, в котором демонстрируется, как экипаж ведет огонь из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". В ролике демонстрируется, как экипаж получает задачу, садится в машину и выдвигается на позицию. Затем показана работа внутри боевого отделения "Солнцепека". В частности, командир машины специальным рычагом разблокирует башню, оператор наводчик вводит координаты, затем включается пульт управления и следует залп реактивных снарядов с термобарической боевой частью. Также в ролике МО показан результат попадания реактивных снарядов "Солнцепека" по позициям украинских войск. Над местами взрыва боеприпасов видны характерные шарообразные ударные волны, расходящиеся в стороны, они образуются от того, что реактивный снаряд системы выбрасывает аэрозоль перед детонацией и взрыв получается объемным.

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф