https://ria.ru/20230420/solntsepek-1866623961.html
Минобороны показало кадры стрельбы из "Солнцепека"
Минобороны показало кадры стрельбы из "Солнцепека" - РИА Новости, 20.04.2023
Минобороны показало кадры стрельбы из "Солнцепека"
Минобороны РФ опубликовало ролик, в котором демонстрируется, как экипаж ведет огонь из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:35
2023-04-20T14:35
2023-04-20T14:35
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало ролик, в котором демонстрируется, как экипаж ведет огонь из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". В ролике демонстрируется, как экипаж получает задачу, садится в машину и выдвигается на позицию. Затем показана работа внутри боевого отделения "Солнцепека". В частности, командир машины специальным рычагом разблокирует башню, оператор наводчик вводит координаты, затем включается пульт управления и следует залп реактивных снарядов с термобарической боевой частью. Также в ролике МО показан результат попадания реактивных снарядов "Солнцепека" по позициям украинских войск. Над местами взрыва боеприпасов видны характерные шарообразные ударные волны, расходящиеся в стороны, они образуются от того, что реактивный снаряд системы выбрасывает аэрозоль перед детонацией и взрыв получается объемным.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры стрельбы из "Солнцепека"
Минобороны опубликовало ролик, где военные ведут огонь из тяжелой системы "Солнцепек"
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало ролик, в котором демонстрируется, как экипаж ведет огонь из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".
В ролике демонстрируется, как экипаж получает задачу, садится в машину и выдвигается на позицию. Затем показана работа внутри боевого отделения "Солнцепека". В частности, командир машины специальным рычагом разблокирует башню, оператор наводчик вводит координаты, затем включается пульт управления и следует залп реактивных снарядов с термобарической боевой частью.
Также в ролике МО показан результат попадания реактивных снарядов "Солнцепека" по позициям украинских войск. Над местами взрыва боеприпасов видны характерные шарообразные ударные волны, расходящиеся в стороны, они образуются от того, что реактивный снаряд системы выбрасывает аэрозоль перед детонацией и взрыв получается объемным.