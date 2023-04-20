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Отслуживший в зоне спецоперации депутат Госдумы Сокол прибыл в Хакасию - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:32 20.04.2023 (обновлено: 07:07 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/sokol-1866506634.html
Отслуживший в зоне спецоперации депутат Госдумы Сокол прибыл в Хакасию
Отслуживший в зоне спецоперации депутат Госдумы Сокол прибыл в Хакасию - РИА Новости, 20.04.2023
Отслуживший в зоне спецоперации депутат Госдумы Сокол прибыл в Хакасию
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол вернулся в Хакасию, после того как отслужил добровольцем в зоне проведения специальной военной операции. Об этом РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T06:32
2023-04-20T07:07
специальная военная операция на украине
россия
иркутская область
красноярский край
сергей сокол
владимир путин
госдума рф
единая россия
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КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол вернулся в Хакасию, после того как отслужил добровольцем в зоне проведения специальной военной операции. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе он продлил контракт. В начале апреля президент Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества. "Наконец-то на Хакасской земле!" — написал он. Ранее несколько СМИ, в том числе РБК и "Коммерсант", сообщали, что 52-летний Сокол в 2023 году может стать кандидатом от ЕР на предстоящих в сентябре выборах главы Хакасии. Сам Сокол эту информацию не комментировал. Ранее он занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, возглавлял заксобрание Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва по Хакасии.
https://ria.ru/20230419/putin-1866416241.html
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россия, иркутская область, красноярский край, сергей сокол, владимир путин, госдума рф, единая россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Иркутская область, Красноярский край, Сергей Сокол, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия, Безопасность
Отслуживший в зоне спецоперации депутат Госдумы Сокол прибыл в Хакасию

Депутат Госдумы Сергей Сокол вернулся в Хакасию, после того как отслужил в зоне СВО

© Фото : Сергей Сокол/TelegramДепутат Госдумы Сергей Сокол в зоне проведения специальной военной операции
Депутат Госдумы Сергей Сокол в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : Сергей Сокол/Telegram
Депутат Госдумы Сергей Сокол в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол вернулся в Хакасию, после того как отслужил добровольцем в зоне проведения специальной военной операции. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе он продлил контракт. В начале апреля президент Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества.
"Наконец-то на Хакасской земле!" — написал он.
Ранее несколько СМИ, в том числе РБК и "Коммерсант", сообщали, что 52-летний Сокол в 2023 году может стать кандидатом от ЕР на предстоящих в сентябре выборах главы Хакасии. Сам Сокол эту информацию не комментировал. Ранее он занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, возглавлял заксобрание Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва по Хакасии.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации
Вчера, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияИркутская областьКрасноярский крайСергей СоколВладимир ПутинГосдума РФЕдиная РоссияБезопасность
 
 
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