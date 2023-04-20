https://ria.ru/20230420/sokol-1866506634.html
Отслуживший в зоне спецоперации депутат Госдумы Сокол прибыл в Хакасию
Отслуживший в зоне спецоперации депутат Госдумы Сокол прибыл в Хакасию - РИА Новости, 20.04.2023
Отслуживший в зоне спецоперации депутат Госдумы Сокол прибыл в Хакасию
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол вернулся в Хакасию, после того как отслужил добровольцем в зоне проведения специальной военной операции. Об этом РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T06:32
2023-04-20T06:32
2023-04-20T07:07
специальная военная операция на украине
россия
иркутская область
красноярский край
сергей сокол
владимир путин
госдума рф
единая россия
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КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол вернулся в Хакасию, после того как отслужил добровольцем в зоне проведения специальной военной операции. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. Известно, что он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В январе он продлил контракт. В начале апреля президент Владимир Путин подписал указ о награждении Сокола орденом Мужества. "Наконец-то на Хакасской земле!" — написал он. Ранее несколько СМИ, в том числе РБК и "Коммерсант", сообщали, что 52-летний Сокол в 2023 году может стать кандидатом от ЕР на предстоящих в сентябре выборах главы Хакасии. Сам Сокол эту информацию не комментировал. Ранее он занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, возглавлял заксобрание Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва по Хакасии.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Иркутская область, Красноярский край, Сергей Сокол, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия, Безопасность
Отслуживший в зоне спецоперации депутат Госдумы Сокол прибыл в Хакасию
Депутат Госдумы Сергей Сокол вернулся в Хакасию, после того как отслужил в зоне СВО