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Эстония отправит Украине артснаряды калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 20.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:22 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/snaryady-1866745084.html
Эстония отправит Украине артснаряды калибра 155 миллиметров
Эстония отправит Украине артснаряды калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 20.04.2023
Эстония отправит Украине артснаряды калибра 155 миллиметров
Эстония отправит Украине артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров, что является частью соглашения Европейского союза об отправке украинской стороне... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:22
2023-04-20T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
сша
алексей резников
ханно певкур
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Эстония отправит Украине артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров, что является частью соглашения Европейского союза об отправке украинской стороне одного миллиона снарядов, сообщил в четверг министр обороны Ханно Певкур. По его словам, последний пакет помощи Эстонии состоит из артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, Эстония безвозмездно передаст вооруженным силам Украины приборы ночного видения и боеприпасы к стрелковому оружию. "Инициатива Эстонии отправить миллион снарядов на Украину с беспрецедентной скоростью прошла через институты Евросоюза, и теперь Украине нужны быстрые решения от союзников, чтобы эти снаряды действительно достигли Украины. Завтра в Рамштайне я также встречусь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, с которым мы обсудим, как и чем еще Эстония может помочь Украине", - цитирует Певкура пресс-служба минобороны. По данным минобороны, наряду с ПВО артиллерийские боеприпасы в настоящее время являются наиболее острой военной потребностью Украины. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
https://ria.ru/20230414/pomosch-1865345580.html
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в мире, украина, эстония, сша, алексей резников, ханно певкур, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, США, Алексей Резников, Ханно Певкур, НАТО
Эстония отправит Украине артснаряды калибра 155 миллиметров

Эстония отправит Украине артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Эстония отправит Украине артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров, что является частью соглашения Европейского союза об отправке украинской стороне одного миллиона снарядов, сообщил в четверг министр обороны Ханно Певкур.
По его словам, последний пакет помощи Эстонии состоит из артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, Эстония безвозмездно передаст вооруженным силам Украины приборы ночного видения и боеприпасы к стрелковому оружию.
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"Инициатива Эстонии отправить миллион снарядов на Украину с беспрецедентной скоростью прошла через институты Евросоюза, и теперь Украине нужны быстрые решения от союзников, чтобы эти снаряды действительно достигли Украины. Завтра в Рамштайне я также встречусь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, с которым мы обсудим, как и чем еще Эстония может помочь Украине", - цитирует Певкура пресс-служба минобороны.
По данным минобороны, наряду с ПВО артиллерийские боеприпасы в настоящее время являются наиболее острой военной потребностью Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭстонияСШААлексей РезниковХанно ПевкурНАТО
 
 
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