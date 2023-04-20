https://ria.ru/20230420/slova-1866586704.html

Суд в Ярославле отказался заменять слова "мэр" и "мэрия" русскими аналогами

Суд в Ярославле отказался заменять слова "мэр" и "мэрия" русскими аналогами - РИА Новости, 20.04.2023

Суд в Ярославле отказался заменять слова "мэр" и "мэрия" русскими аналогами

Ярославский областной суд отказал в удовлетворении административного иска бывшего депутата с требованием заменить слова "мэр", "мэрия" и "муниципалитет"... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:54

2023-04-20T12:54

2023-04-20T12:54

ярославль

россия

ярославская область

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_0:139:3106:1886_1920x0_80_0_0_ac75a4322ad29a864b08f4eabea90d9a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Ярославский областной суд отказал в удовлетворении административного иска бывшего депутата с требованием заменить слова "мэр", "мэрия" и "муниципалитет" аналогами из русского языка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В четверг суд рассмотрел административный иск бывшего депутата муниципалитета Ярославля Александра Симона к Ярославской областной думе, муниципалитету и к мэрии Ярославля. Истец требовал заменить иностранные слова "мэр", "мэрия" и "муниципалитет" аналогами из русского языка. По мнению Симона, данные заимствованные слова противоречат принятому в феврале федеральному закону "О государственном языке Российской Федерации". Бывший депутат подчеркивает, что указанные им слова имеют аналоги. Симон уточнил РИА Новости, что был бы готов к любой замене слов - например, муниципалитет, по его словам, мог бы снова стать городской думой, как это было прежде, а мэра можно назвать городским головой. Присутствовавшие в суде ответчики - представители губернатора, облдумы, муниципалитета и мэрии - возражали против удовлетворения иска, также возражал и прокурор. На вопрос представителя мэрии, чем слова "мэр", "мэрия" и "муниципалитет" нарушают его права, Симон заявил: "Я, когда их слышу, кушать не могу". Ответчики не оспаривали тот факт, что слова имеют иностранное происхождение, но, по словам выступающих, они являются словами современного русского литературного языка. "Если обратиться к положениям федерального закона "О государственном языке Российской Федерации", противоречие с которым, собственно, усматривает истец, то мы можем сказать, что при использовании русского языка в наименованиях органов местного самоуправления, как то предписывает федеральный закон, должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка. Указанные нормы фиксируются в соответствующих нормативных словарях, справочниках и грамматиках", - сказал представитель губернатора Антон Вошатко. Он и другие ответчики представили суду ряд словарей, утвержденных приказом Минобразования и науки РФ от 08.06.2009. "Сам факт наличия этих слов в словаре, подтверждает, что они в русском языке прижились... Указанные наименования также соответствуют сложившейся в Ярославской области традиции", - сказала на заседании представитель облдумы Ольга Краснова. В ответ на это бывший депутат подчеркнул, что данные слова были утверждены в качестве наименований органов местного самоуправления в Ярославле в 1995 году, когда, по его словам, "всё иностранное было в моде", сейчас же, отметил он, тенденция идёт к возвращению исконно русских слов, что, по его мнению, отражает новый закон. Экс-депутат также усомнился в том, что устойчивая традиция может сформироваться за 30 лет. Суд встал на сторону ответчиков. "В удовлетворении административного иска отказать", - зачитала решение судья Елена Щеголькова. Александр Симон заявил, что будет оспаривать это решение в вышестоящей инстанции. Согласно принятому в феврале закону, при использовании русского языка как государственного не допускается употребление иностранных слов и выражений, если у них есть общеупотребительные аналоги в русском языке. Как объясняла ранее РИА Новости глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, на практике вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари - именно к ним следует апеллировать при использовании норм закона, но их пока нет. По ее словам, предстоит "очень серьезный труд для больших научных коллективов, поэтому и закладывается 2025 год".

https://ria.ru/20230414/yazyk-1865333363.html

https://ria.ru/20230419/dvizhenie-1866439650.html

https://ria.ru/20230416/henkel-1865616573.html

https://ria.ru/20230417/bali-1865771746.html

ярославль

россия

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ярославль, россия, ярославская область, общество, происшествия