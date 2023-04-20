https://ria.ru/20230420/skorlupa-1866717142.html

Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных на Пасху яиц

Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных на Пасху яиц - РИА Новости, 20.04.2023

Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных на Пасху яиц

Если на обертках от куличей или яиц были изображения икон или текст Священного писания, то их лучше сжечь, просто скорлупу от освященных яиц можно выбросить в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:30

2023-04-20T19:30

2023-04-20T19:30

религия

московская духовная академия

русская православная церковь

пасха

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Если на обертках от куличей или яиц были изображения икон или текст Священного писания, то их лучше сжечь, просто скорлупу от освященных яиц можно выбросить в мусор, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов. "Все то, что несет отражение священного образа - иконы (обертки от яиц с изображением святых или икон – ред.) или священного текста - лучше сжигать. Сжигать можно самому, это не требует никакого ритуала. Неправильно было бы, чтобы мы это утилизировали с бытовым мусором, это требует иного отношения, чтобы в одном мусорном баке не оказалось, например, туалетная бумага и цитаты из Священного писания", - сказал Великанов. По его словам, утилизация святынь традиционно производится тремя способами: сжиганием, опусканием в водоем, закапыванием в "непопираемом месте, то есть там, где не будут ходить, мусорить и которое не превратится в свалку или отхожее место". "Просто скорлупу освященных яиц можно просто выбросить в мусор, потому что освящается продукт питания, который съедается, а не то, в чем он хранится, например, скорлупа. Иначе нельзя было бы выкидывать полиэтиленовые пакеты, в которых приносят еду на освящение в храм", - добавил священник. Русская православная церковь в 2023 году встретила Воскресение Христово 16 апреля. По церковной традиции, Пасха празднуется в течение 40 дней.

https://ria.ru/20230414/krashenki-1865349610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская духовная академия, русская православная церковь, пасха