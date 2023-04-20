Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных на Пасху яиц - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:30 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/skorlupa-1866717142.html
Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных на Пасху яиц
Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных на Пасху яиц - РИА Новости, 20.04.2023
Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных на Пасху яиц
Если на обертках от куличей или яиц были изображения икон или текст Священного писания, то их лучше сжечь, просто скорлупу от освященных яиц можно выбросить в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:30
2023-04-20T19:30
религия
московская духовная академия
русская православная церковь
пасха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865420588_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_9cb09e3b349beca623eb6169d4a39d71.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Если на обертках от куличей или яиц были изображения икон или текст Священного писания, то их лучше сжечь, просто скорлупу от освященных яиц можно выбросить в мусор, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов. "Все то, что несет отражение священного образа - иконы (обертки от яиц с изображением святых или икон – ред.) или священного текста - лучше сжигать. Сжигать можно самому, это не требует никакого ритуала. Неправильно было бы, чтобы мы это утилизировали с бытовым мусором, это требует иного отношения, чтобы в одном мусорном баке не оказалось, например, туалетная бумага и цитаты из Священного писания", - сказал Великанов. По его словам, утилизация святынь традиционно производится тремя способами: сжиганием, опусканием в водоем, закапыванием в "непопираемом месте, то есть там, где не будут ходить, мусорить и которое не превратится в свалку или отхожее место". "Просто скорлупу освященных яиц можно просто выбросить в мусор, потому что освящается продукт питания, который съедается, а не то, в чем он хранится, например, скорлупа. Иначе нельзя было бы выкидывать полиэтиленовые пакеты, в которых приносят еду на освящение в храм", - добавил священник. Русская православная церковь в 2023 году встретила Воскресение Христово 16 апреля. По церковной традиции, Пасха празднуется в течение 40 дней.
https://ria.ru/20230414/krashenki-1865349610.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865420588_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37512ad4c4d250c01468baeb5e2c6276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская духовная академия, русская православная церковь, пасха
Религия, Московская духовная академия, Русская православная церковь, Пасха
Священник рассказал, что делать со скорлупой освященных на Пасху яиц

Священник: скорлупу освященных на Пасху яиц можно выкинуть при одном условии

© iStock.com / Mariya RusОкрашивание яиц к Пасхе
Окрашивание яиц к Пасхе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© iStock.com / Mariya Rus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Если на обертках от куличей или яиц были изображения икон или текст Священного писания, то их лучше сжечь, просто скорлупу от освященных яиц можно выбросить в мусор, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.
"Все то, что несет отражение священного образа - иконы (обертки от яиц с изображением святых или икон – ред.) или священного текста - лучше сжигать. Сжигать можно самому, это не требует никакого ритуала. Неправильно было бы, чтобы мы это утилизировали с бытовым мусором, это требует иного отношения, чтобы в одном мусорном баке не оказалось, например, туалетная бумага и цитаты из Священного писания", - сказал Великанов.
Покрасить яйца в вине - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Как покрасить яйца на Пасху в вине: пошаговая инструкция
14 апреля, 15:17
По его словам, утилизация святынь традиционно производится тремя способами: сжиганием, опусканием в водоем, закапыванием в "непопираемом месте, то есть там, где не будут ходить, мусорить и которое не превратится в свалку или отхожее место".
"Просто скорлупу освященных яиц можно просто выбросить в мусор, потому что освящается продукт питания, который съедается, а не то, в чем он хранится, например, скорлупа. Иначе нельзя было бы выкидывать полиэтиленовые пакеты, в которых приносят еду на освящение в храм", - добавил священник.
Русская православная церковь в 2023 году встретила Воскресение Христово 16 апреля. По церковной традиции, Пасха празднуется в течение 40 дней.
 
РелигияМосковская духовная академияРусская православная церковьПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала