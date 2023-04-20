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США обновили склад боеприпасов на юге Молдавии

США обновили склад боеприпасов на юге Молдавии - РИА Новости, 20.04.2023

США обновили склад боеприпасов на юге Молдавии

На юге Молдавии сдан в эксплуатацию отремонтированный на деньги США склад боеприпасов, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе минобороны республики. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:03

2023-04-20T15:03

2023-04-20T15:40

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КИШИНЕВ, 20 апр – РИА Новости. На юге Молдавии сдан в эксплуатацию отремонтированный на деньги США склад боеприпасов, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе минобороны республики. В ведомстве отметили, что ремонт объекта был осуществлен при поддержке европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) и благодаря финансированию гуманитарного фонда "Золотой Запад" ("Golden West" - американская НКО, разрабатывающая технологии для устранения технических ограничений гуманитарного разминирования). Молдавская сторона поблагодарила западных партнеров в обновлении инфраструктуры, обеспечивающей "физическую безопасность и управление запасами оружия и боеприпасов в военной части Кагула". Власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.

https://ria.ru/20230419/moldavia-1866469354.html

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