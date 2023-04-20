США обновили склад боеприпасов на юге Молдавии
На юге Молдавии сдали в эксплуатацию отремонтированный на деньги США склад боеприпасов
© Фото : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Oleg Danilceac, Dumitru TibuleacЦеремония сдачи в эксплуатацию склада боеприпасов мотострелкового подразделению сухопутных войск "Дачия"
© Фото : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Oleg Danilceac, Dumitru Tibuleac
Церемония сдачи в эксплуатацию склада боеприпасов мотострелкового подразделению сухопутных войск "Дачия"
КИШИНЕВ, 20 апр – РИА Новости. На юге Молдавии сдан в эксплуатацию отремонтированный на деньги США склад боеприпасов, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе минобороны республики.
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"На юге Молдавии, в городе Кагул, сдан в эксплуатацию отремонтированный корпус склада боеприпасов, принадлежащий мотострелковому подразделению сухопутных войск "Дачия". В официальной церемонии открытия объекта приняли участие бригадный генерал Эдуард Охладчук, исполняющая обязанности заместителя главы посольства США в Кишиневе Мэри Александр, дипломаты, военные атташе, аккредитованные в Молдавии, представители гуманитарного фонда "Золотой Запад" и Миссии ОБСЕ", - сообщил корреспонденту РИА Новости сотрудник пресс-службы МО.
В ведомстве отметили, что ремонт объекта был осуществлен при поддержке европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) и благодаря финансированию гуманитарного фонда "Золотой Запад" ("Golden West" - американская НКО, разрабатывающая технологии для устранения технических ограничений гуманитарного разминирования).
Молдавская сторона поблагодарила западных партнеров в обновлении инфраструктуры, обеспечивающей "физическую безопасность и управление запасами оружия и боеприпасов в военной части Кагула".
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.