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В Москве в музыкальной студии нашли человеческий скелет - РИА Новости, 20.04.2023
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11:50 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/skelet-1866565647.html
В Москве в музыкальной студии нашли человеческий скелет
В Москве в музыкальной студии нашли человеческий скелет - РИА Новости, 20.04.2023
В Москве в музыкальной студии нашли человеческий скелет
Скелетированные останки человека нашли в здании в центре Москве во время ремонтных работ, начата доследственная проверка, сообщила журналистам в четверг старший РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:50
2023-04-20T11:50
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Скелетированные останки человека нашли в здании в центре Москве во время ремонтных работ, начата доследственная проверка, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, 19 апреля при проведении работ в здании на улице Малой Никитской в Москве обнаружены "скелетированные останки человека". Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, останки нашли во время ремонта в музыкальной студии. "По данному факту… проводится доследственная проверка", - сказала Иванова. Сейчас на месте работают следователи, опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве в музыкальной студии нашли человеческий скелет

В центре Москвы при ремонте музыкальной студии нашли человеческий скелет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета РФ на улице в Москве
Автомобиль следственного комитета РФ на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобиль следственного комитета РФ на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Скелетированные останки человека нашли в здании в центре Москве во время ремонтных работ, начата доследственная проверка, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По ее словам, 19 апреля при проведении работ в здании на улице Малой Никитской в Москве обнаружены "скелетированные останки человека". Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, останки нашли во время ремонта в музыкальной студии.
"По данному факту… проводится доследственная проверка", - сказала Иванова. Сейчас на месте работают следователи, опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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