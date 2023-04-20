https://ria.ru/20230420/skelet-1866565647.html

В Москве в музыкальной студии нашли человеческий скелет

В Москве в музыкальной студии нашли человеческий скелет - РИА Новости, 20.04.2023

В Москве в музыкальной студии нашли человеческий скелет

Скелетированные останки человека нашли в здании в центре Москве во время ремонтных работ, начата доследственная проверка, сообщила журналистам в четверг старший РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:50

2023-04-20T11:50

2023-04-20T11:50

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Скелетированные останки человека нашли в здании в центре Москве во время ремонтных работ, начата доследственная проверка, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, 19 апреля при проведении работ в здании на улице Малой Никитской в Москве обнаружены "скелетированные останки человека". Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, останки нашли во время ремонта в музыкальной студии. "По данному факту… проводится доследственная проверка", - сказала Иванова. Сейчас на месте работают следователи, опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20220601/skelet-1792440983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)