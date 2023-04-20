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Минобороны рассказало о готовящейся провокации боевиков в Сирии - РИА Новости, 20.04.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:07 20.04.2023 (обновлено: 22:22 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/siriya-1866760133.html
Минобороны рассказало о готовящейся провокации боевиков в Сирии
Минобороны рассказало о готовящейся провокации боевиков в Сирии - РИА Новости, 20.04.2023
Минобороны рассказало о готовящейся провокации боевиков в Сирии
Боевики южнее города Идлиб готовят провокации для обвинения вооруженных сил России и Сирии в необоснованном применении оружия против мирного населения, сообщил... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:07
2023-04-20T22:22
война в сирии
в мире
россия
сирия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Боевики южнее города Идлиб готовят провокации для обвинения вооруженных сил России и Сирии в необоснованном применении оружия против мирного населения, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон от жителей населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации, в населенном пункте Дейр-Сунболь (26 километров южнее города Идлиб) полевые командиры незаконных вооруженных формирований готовят провокации для обвинения вооруженных сил Сирии и России в необоснованном применении оружия против мирного населения", - сказал Гуринов на брифинге. Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны запрещенных в России террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – один обстрел; в провинции Латакия – один обстрел; в провинции Идлиб – три обстрела.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20230416/gribniki-1865667202.html
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в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза)
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Идлиб (мухафаза)
Минобороны рассказало о готовящейся провокации боевиков в Сирии

В Сирии боевики хотели обвинить Россию и Дамаск в необоснованной атаке на мирное население

CC BY 3.0 / Qasioun News Agency / Сирийский боевик
Сирийский боевик - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
CC BY 3.0 / Qasioun News Agency /
Сирийский боевик. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Боевики южнее города Идлиб готовят провокации для обвинения вооруженных сил России и Сирии в необоснованном применении оружия против мирного населения, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон от жителей населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации, в населенном пункте Дейр-Сунболь (26 километров южнее города Идлиб) полевые командиры незаконных вооруженных формирований готовят провокации для обвинения вооруженных сил Сирии и России в необоснованном применении оружия против мирного населения", - сказал Гуринов на брифинге.
Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны запрещенных в России террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – один обстрел; в провинции Латакия – один обстрел; в провинции Идлиб – три обстрела.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Боевик террористической группировки ИГ*, Сирия - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
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