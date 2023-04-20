https://ria.ru/20230420/siriya-1866760133.html

Минобороны рассказало о готовящейся провокации боевиков в Сирии

Минобороны рассказало о готовящейся провокации боевиков в Сирии - РИА Новости, 20.04.2023

Минобороны рассказало о готовящейся провокации боевиков в Сирии

Боевики южнее города Идлиб готовят провокации для обвинения вооруженных сил России и Сирии в необоснованном применении оружия против мирного населения, сообщил... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T22:07

2023-04-20T22:07

2023-04-20T22:22

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Боевики южнее города Идлиб готовят провокации для обвинения вооруженных сил России и Сирии в необоснованном применении оружия против мирного населения, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон от жителей населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации, в населенном пункте Дейр-Сунболь (26 километров южнее города Идлиб) полевые командиры незаконных вооруженных формирований готовят провокации для обвинения вооруженных сил Сирии и России в необоснованном применении оружия против мирного населения", - сказал Гуринов на брифинге. Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны запрещенных в России террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – один обстрел; в провинции Латакия – один обстрел; в провинции Идлиб – три обстрела.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20230416/gribniki-1865667202.html

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