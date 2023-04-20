https://ria.ru/20230420/shvydkoy-1866503166.html

Швыдкой оценил перспективы отношений России и Запада в сфере культуры

Швыдкой оценил перспективы отношений России и Запада в сфере культуры - РИА Новости, 20.04.2023

Швыдкой оценил перспективы отношений России и Запада в сфере культуры

Культурные отношения РФ с США и другими западными странами не будут разморожены в ближайшее время, политика Запада в этом направлении неразумна, при этом Россия РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T04:30

2023-04-20T04:30

2023-04-20T04:31

культура

россия

михаил швыдкой

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Культурные отношения РФ с США и другими западными странами не будут разморожены в ближайшее время, политика Запада в этом направлении неразумна, при этом Россия открыта к сотрудничеству, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Отношения же с Евросоюзом, США, западными недружественными странами, я не думаю, что они будут разморожены. Я не вижу пока никакой перспективы для того, чтобы что-то изменилось. Западная политика в отношении культуры, с моей точки зрения, не самая разумная", - сказал Швыдкой РИА Новости. Он отметил, что санкции, введенные в 2022 году, не отменены, всем западным учреждениям культуры по-прежнему запрещено вступать в отношения с российскими госучреждениями. По словам собеседника агентства, Россия ни от кого не закрывается, страна открыта к сотрудничеству. "Но мы подчеркиваем, что диалог в гуманитарном пространстве должен быть деполитизирован", - добавил спецпредставитель президента РФ.

https://ria.ru/20230320/svyazi-1859006438.html

https://ria.ru/20230303/tsennosti-1855743211.html

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россия, михаил швыдкой, общество