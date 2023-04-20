https://ria.ru/20230420/shtrafy-1866545038.html
"Википедии" грозят штрафы еще на восемь миллионов рублей
"Википедии" грозят штрафы еще на восемь миллионов рублей - РИА Новости, 20.04.2023
"Википедии" грозят штрафы еще на восемь миллионов рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в апреле рассмотрит еще два протокола на фонд Wikimedia, управляющий "Википедией", за отказ... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:57
2023-04-20T10:57
2023-04-20T10:57
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москва
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происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в апреле рассмотрит еще два протокола на фонд Wikimedia, управляющий "Википедией", за отказ ограничивать доступ к запрещенному в России контенту, сообщили РИА Новости в суде. "Административные протоколы в отношении Wikimedia Foundation, Ink будут рассмотрены 25 и 27 апреля", - рассказал собеседник агентства. Один из них составлен за отказ ограничивать доступ к запрещённой в РФ информации, другой - за отказ удалять такой контент. В этом месяце это уже пятый и шестой протоколы на владельца Википедии по данной статье КоАП. Каждый протокол предполагает штраф до 4 миллионов рублей. Ранее фонд неоднократно подвергался административному наказанию за аналогичные нарушения.
https://ria.ru/20230404/vikipediya-1862876938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, wikipedia, происшествия
Россия, Москва, Wikipedia, Происшествия
"Википедии" грозят штрафы еще на восемь миллионов рублей
"Википедии" в России грозят штрафы еще на восемь миллионов рублей
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в апреле рассмотрит еще два протокола на фонд Wikimedia, управляющий "Википедией", за отказ ограничивать доступ к запрещенному в России контенту, сообщили РИА Новости в суде.
"Административные протоколы в отношении Wikimedia Foundation, Ink будут рассмотрены 25 и 27 апреля", - рассказал собеседник агентства. Один из них составлен за отказ ограничивать доступ к запрещённой в РФ информации, другой - за отказ удалять такой контент.
В этом месяце это уже пятый и шестой протоколы на владельца Википедии по данной статье КоАП. Каждый протокол предполагает штраф до 4 миллионов рублей.
Ранее фонд неоднократно подвергался административному наказанию за аналогичные нарушения.
В Кремле прокомментировали призывы закрыть "Википедию"