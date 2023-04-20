https://ria.ru/20230420/shkoly-1866712365.html
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках - РИА Новости, 20.04.2023
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках - русском и украинском, исключением станут лишь два муниципальных округа, сообщил врио... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:10
2023-04-20T18:10
2023-04-20T18:10
общество
образование - общество
владимир сальдо
херсонская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_aad06660dc45490dccb56f9c78d9eb90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках - русском и украинском, исключением станут лишь два муниципальных округа, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Мы обязательно учитываем все национальные и языковые особенности. В Геническом и Новотроицком муниципальных округах, где проживают большие общины крымских татар, для преподавания и изучения в школах будут обязательны три языка: русский, украинский и крымско-татарский. В остальных районах области обучение будет вестись на двух языках: русском и украинском", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, регион переходит на стандарты обучения по нормам министерства просвещения РФ. "Россия – страна многонациональная. Каждый человек должен иметь возможность изучать как родной язык, так и любой другой. У наших людей такая возможность есть", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20230404/kherson-1863003292.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_5e9a5b1082757a5a0bba453758484bee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, владимир сальдо, херсонская область , россия
Общество, Образование - Общество, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках
Сальдо: обучение в школах Херсонской области будет вестись на русском и украинском