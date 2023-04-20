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Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках - РИА Новости, 20.04.2023
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18:10 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/shkoly-1866712365.html
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках - РИА Новости, 20.04.2023
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках - русском и украинском, исключением станут лишь два муниципальных округа, сообщил врио... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:10
2023-04-20T18:10
общество
образование - общество
владимир сальдо
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках - русском и украинском, исключением станут лишь два муниципальных округа, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Мы обязательно учитываем все национальные и языковые особенности. В Геническом и Новотроицком муниципальных округах, где проживают большие общины крымских татар, для преподавания и изучения в школах будут обязательны три языка: русский, украинский и крымско-татарский. В остальных районах области обучение будет вестись на двух языках: русском и украинском", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, регион переходит на стандарты обучения по нормам министерства просвещения РФ. "Россия – страна многонациональная. Каждый человек должен иметь возможность изучать как родной язык, так и любой другой. У наших людей такая возможность есть", - подчеркнул Сальдо.
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общество, образование - общество, владимир сальдо, херсонская область , россия
Общество, Образование - Общество, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках

Сальдо: обучение в школах Херсонской области будет вестись на русском и украинском

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках - русском и украинском, исключением станут лишь два муниципальных округа, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Мы обязательно учитываем все национальные и языковые особенности. В Геническом и Новотроицком муниципальных округах, где проживают большие общины крымских татар, для преподавания и изучения в школах будут обязательны три языка: русский, украинский и крымско-татарский. В остальных районах области обучение будет вестись на двух языках: русском и украинском", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, регион переходит на стандарты обучения по нормам министерства просвещения РФ. "Россия – страна многонациональная. Каждый человек должен иметь возможность изучать как родной язык, так и любой другой. У наших людей такая возможность есть", - подчеркнул Сальдо.
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ОбществоОбразование - ОбществоВладимир СальдоХерсонская областьРоссия
 
 
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