https://ria.ru/20230420/shkoly-1866712365.html

Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках

Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках - РИА Новости, 20.04.2023

Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках

Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках - русском и украинском, исключением станут лишь два муниципальных округа, сообщил врио... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:10

2023-04-20T18:10

2023-04-20T18:10

общество

образование - общество

владимир сальдо

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Обучение в школах Херсонской области будет вестись на двух языках - русском и украинском, исключением станут лишь два муниципальных округа, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Мы обязательно учитываем все национальные и языковые особенности. В Геническом и Новотроицком муниципальных округах, где проживают большие общины крымских татар, для преподавания и изучения в школах будут обязательны три языка: русский, украинский и крымско-татарский. В остальных районах области обучение будет вестись на двух языках: русском и украинском", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. По его словам, регион переходит на стандарты обучения по нормам министерства просвещения РФ. "Россия – страна многонациональная. Каждый человек должен иметь возможность изучать как родной язык, так и любой другой. У наших людей такая возможность есть", - подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20230404/kherson-1863003292.html

херсонская область

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Кирилл Волков

общество, образование - общество, владимир сальдо, херсонская область , россия