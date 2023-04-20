https://ria.ru/20230420/shkolnik-1866668030.html

Под Тулой задержали школьника, набросившегося с ножом на свою бабушку

Под Тулой задержали школьника, набросившегося с ножом на свою бабушку - РИА Новости, 20.04.2023

Под Тулой задержали школьника, набросившегося с ножом на свою бабушку

Шестнадцатилетний школьник задержан в Новомосковске после того, как много раз ударил ножом свою бабушку в ходе ссоры, подростка проверят психиатры, сообщает на... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:23

2023-04-20T16:23

2023-04-20T16:23

происшествия

россия

тула

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Шестнадцатилетний школьник задержан в Новомосковске после того, как много раз ударил ножом свою бабушку в ходе ссоры, подростка проверят психиатры, сообщает на сайте СУСК России по Тульской области. Там уточнили журналистам, что подросток учится в школе. "По версии следствия, 18 апреля 2023 года подозреваемый… в ходе ссоры со своей 70-летней бабушкой нанес ей множественные удары ножом, а затем выбежал на улицу. Потерпевшую обнаружил отчим, который на это время отлучался в магазин. Она была госпитализирована и в настоящее время находится под наблюдением врачей. Подросток был задержан на улице сотрудниками полиции", - информирует управление. Сообщается, что следователь СК направил ходатайство в суд о помещении подростка в психиатрический стационар для проведения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

https://ria.ru/20230417/podrostok-1865804706.html

россия

тула

тульская область

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происшествия, россия, тула, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)