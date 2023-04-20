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Под Тулой задержали школьника, набросившегося с ножом на свою бабушку - РИА Новости, 20.04.2023
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16:23 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/shkolnik-1866668030.html
Под Тулой задержали школьника, набросившегося с ножом на свою бабушку
Под Тулой задержали школьника, набросившегося с ножом на свою бабушку - РИА Новости, 20.04.2023
Под Тулой задержали школьника, набросившегося с ножом на свою бабушку
Шестнадцатилетний школьник задержан в Новомосковске после того, как много раз ударил ножом свою бабушку в ходе ссоры, подростка проверят психиатры, сообщает на... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:23
2023-04-20T16:23
происшествия
россия
тула
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Шестнадцатилетний школьник задержан в Новомосковске после того, как много раз ударил ножом свою бабушку в ходе ссоры, подростка проверят психиатры, сообщает на сайте СУСК России по Тульской области. Там уточнили журналистам, что подросток учится в школе. "По версии следствия, 18 апреля 2023 года подозреваемый… в ходе ссоры со своей 70-летней бабушкой нанес ей множественные удары ножом, а затем выбежал на улицу. Потерпевшую обнаружил отчим, который на это время отлучался в магазин. Она была госпитализирована и в настоящее время находится под наблюдением врачей. Подросток был задержан на улице сотрудниками полиции", - информирует управление. Сообщается, что следователь СК направил ходатайство в суд о помещении подростка в психиатрический стационар для проведения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
https://ria.ru/20230417/podrostok-1865804706.html
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происшествия, россия, тула, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тула, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Тулой задержали школьника, набросившегося с ножом на свою бабушку

В Тульской области задержали 16-летнего школьника, набросившегося с ножом на свою бабушку

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Шестнадцатилетний школьник задержан в Новомосковске после того, как много раз ударил ножом свою бабушку в ходе ссоры, подростка проверят психиатры, сообщает на сайте СУСК России по Тульской области.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - рассказали в СУСК.
Там уточнили журналистам, что подросток учится в школе.
"По версии следствия, 18 апреля 2023 года подозреваемый… в ходе ссоры со своей 70-летней бабушкой нанес ей множественные удары ножом, а затем выбежал на улицу. Потерпевшую обнаружил отчим, который на это время отлучался в магазин. Она была госпитализирована и в настоящее время находится под наблюдением врачей. Подросток был задержан на улице сотрудниками полиции", - информирует управление.
Сообщается, что следователь СК направил ходатайство в суд о помещении подростка в психиатрический стационар для проведения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
Молоток в зале судебных заседаний
Подростка, угрожавшего ножом директору школы в Волжском, отправили в тюрьму
17 апреля, 13:47
 
ПроисшествияРоссияТулаТульская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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