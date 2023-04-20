https://ria.ru/20230420/serial-1866631753.html

Добро пожаловать за МКАД: о чем сериал "Тайна пропавшей деревни"

Добро пожаловать за МКАД: о чем сериал "Тайна пропавшей деревни" - РИА Новости, 20.04.2023

Добро пожаловать за МКАД: о чем сериал "Тайна пропавшей деревни"

На платформе IVI вышел первый сезон "Тайны пропавшей деревни" – одного из самых ожидаемых сериалов 2023 года. Об истинно русском юморе, солидарности Москвы и... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:52

2023-04-20T18:52

2023-04-20T18:52

культура

мария горбань

михаил задорнов

нато

садовое кольцо (москва)

смоленск

россия

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. На платформе IVI вышел первый сезон "Тайны пропавшей деревни" – одного из самых ожидаемых сериалов 2023 года. Об истинно русском юморе, солидарности Москвы и провинции и курице-операторе – в материале РИА Новости.Хорошо знакомые местаЛокации в российских регионах стали трендом в съемках сериалов. Путешествие по провинции с риском для жизни продолжают гламурная "московская селедка" –журналистка Татьяна (Мария Горбань) и ее оператор. Они приезжают в поселок Нижние Броды – в соседней деревушке Верхние Броды пропало население, все двадцать человек. Журналистка начинает собственное расследование вместе с местным учителем труда и быстро понимает, что дело пахнет чертовщиной. Так начинается "Тайна пропавшей деревни". Добро пожаловать за МКАД!Сюжет: скандалы, интриги, расследованияСериал, кажется, высмеивают все существующие штампы мистических фильмов и детективов, народные суеверия, страхи и конспирологические теории. Первые серии построены по одинаковому бодрому алгоритму – герои выдвигают безумную теорию, стремясь объяснить пропажу жителей деревни наличием ведьмы, ходячих мертвецов, военных баз, вторжением НАТО. Но всякий раз получают рациональное объяснение происходящему – у "ведьмы" находится биполярное расстройство, "натовец" оказывается простым учителем немецкого, "сумасшедший" просто счастлив, что ему привезли щебень и так далее. Впрочем, в конце каждой серии появляется следующая версия, и герои с радостью начинают ее проверять.Происходящее напоминает немного Гоголя, немного сюжеты по ТВ и любое шоу с Сергеем Дружко. Он, кстати, здесь тоже появляется.Съемка: курица – креативный операторСериал снят в редком для русского кино жанре мокьюментари – псевдодокументальной ленты. Этот формат типичен для ужасов ("Ведьма из Блэр"), но для комедии это новинка.Оператор старается быть изобретательным, и у него получается –съемка экшн-камерой с головы курицы Ларисы Ивановны Петуховой тому подтверждение.Юмор: культурный код РоссииСоздатели сериала не вывели формулу хорошего русского юмора, но сделали заметные шаги в этом направлении. Шуток много, они чаще всего уместны, почти не скатываются в откровенную пошлость. А еще они очень русские. "Здесь у нас секретная база есть, об этом все знают", "Я "кровосанов" напекла, как во Франции, с ромашкой" – эти фразы не высмеивает русскую ментальность, но заигрывают с ней в духе незабвенного Михаила Задорнова.Герои: в лучших традициях 90-х"У нас в деревне психов не было, пока вы не приехали", – говорят местные москвичам. Но главные герои больше похожи не на сумасшедших, а на детей, которые рассказывают друг другу страшные истории у костра и видят в каждой соседке колдунью. Они комичны, но не раздражают зрителя своей инфантильностью, временами напоминая персонажей шоу 90-х – "Городка" и "Деревни дураков".Через общение Татьяны с местными раскрывается вечное столкновение Москвы и провинции. Могут ли столица и деревня действовать сообща? Есть ли для них общий язык, или "Москва не Россия"? Сериал разбирается в этом.ИтогНазвать "Тайну" прорывом в российском кино нельзя, но со своим предназначением – веселить зрителей – он справляется отлично. По факту, это антиужастик – он напоминает, что мистику можно и нужно объяснять логически, а в сложных ситуациях главное – не терять голову (иначе можно потерять палец, как один из главных героев). Однако за абсурдностью и юмором во весь рост поднимается трагедия русской деревни, запустения провинции и угасания сел – недаром "Нижние Броды" звучит почти как "нищеброды". Но это осознаешь уже после просмотра.

https://ria.ru/20230420/mmkf-1866326475.html

садовое кольцо (москва)

смоленск

россия

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

мария горбань, михаил задорнов, нато, садовое кольцо (москва), смоленск, россия